Calcio, Carcarese. Doppio rammarico per Battistel: "La nota grave è l'infortunio a Brignone, contro il Pontelungo avremmo dovuto chiuderla prima" (VIDEO)

E' stata una Carcarese convincente per una buona mezz'ora quella vista all'Annibale Riva contro il Pontelungo.

Non a caso i valbormidesi hanno trovato il gol del vantaggio con Poggi, per poi venire raggiunti e superati dalla doppietta di Ardissone.

Il tecnico ha chiamato maggior convinzione sia in difesa che in attacco, sottolineando però la vera nota stonata per i valbormidesi: l'infortunio al ginocchio di Brignone. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti del caso, seppur le prime sensazioni lascino poco spazio all'ottimismo.