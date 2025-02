Serie A 25a giornata, resiste il primato del Napoli

A conti fatti la venticinquesima giornata di Serie A sorride agli uomini di Conte che allungano di un punticino, grazie al fortunato 2-2 con la Lazio, portandosi a più due sulla rivale Inter a quota 54. La verità è che tutto il pacchetto di testa sta stentando. L’Inter è stata sconfitta nel posticipo da una rediviva Juventus grazie al gol di Francisco Conceição al 74’. Se la sconfitta con la Fiorentina (3-0) aveva scosso l’ambiente la seconda battuta d’arresto nelle ultime 3 giornate suona come un campanello d’allarme per una squadra che indubbiamente sta rallentando rispetto alla schiacciasassi di qualche tempo fa.

I bianconeri, invece, inanellando la loro terza vittoria consecutiva raggiungono la Lazio al quarto posto e pure con una migliore differenza reti. Battuta d’arresto anche per l’Atalanta costretta al pari da un Cagliari ma domo. Ad avvantaggiarsi di questa situazione in chiave europea anche Milan, di misura sul Verona con gol di Santiago Giménez al 75’ e Bologna che sotto il diluvio dell’anticipo al Dall’Ara ha avuto ragione, 3-2, di un caparbio Torino. Male la Fiorentina sconfitta in casa dal Como, 0-2, e tallonata a un solo punto di distanza da Milan e Bologna a quota 41 punti.

Le scommesse Serie A tuttavia, continuano a vedere l’Inter di Inzaghi (1.90) favorita sul Napoli di Conte (2.00), forse più che i valori in campo, a vantaggio dei partenopei sta il fatto di essere impegnati esclusivamente in Serie A mentre l’Inter è in corsa anche in Champions League e Coppa Italia. Non a caso il vantaggio delle quotazioni si è molto assottigliato. Forse Inzaghi dovrebbe valutare la possibilità di lasciare indietro qualcosa per concentrarsi sugli obbiettivi più importanti.

In coda, più per la statistica che per l’effettiva utilità, da segnalare il ritorno ai punti del Monza, 0-0 col Lecce. Il reintegro di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza evidentemente ha dato una piccola scossa alla squadra, ma anche se la matematica non condanna i brianzoli ci vorrebbe davvero un miracolo per salvare la squadra, qualcosa come 22-23 punti in 13 giornate con una media di quasi 2 punti a partita.

Ferma a quota 16 il Venezia dopo il posticipo, 2-0, col Genoa e a 20 punti il Parma sconfitto di misura in casa dalla Roma, 0-1, con gol di Soulé al 33’ direttamente su calcio di punizione. Nei paraggi delle sabbie mobili l’Empoli, travolto dall’Udinese, 3-0, a quota 21 e Verona a 23 punti, Como, Cagliari e Lecce sono appaiati a 25 punti, in una situazione di relativa tranquillità.

La 26a giornata, nel prossimo fine settimana, ci propone un interessante derby dell’Emilia tra Parma e Bologna, la trasferta del Napoli a Como, con i lariani reduci dalla prestigiosa vittoria sulla Fiorentina e con la Juventus che andrà a saggiare il catino infuocato dell’Unipol Domus, nuovo stadio del Cagliari in sostituzione del mai dimenticato Sant’Elia.