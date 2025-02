Calcio, Pontelungo. La buccia di banana si chiama Cella, i granata perdono il primato incassando due reti nel finale

Dura una settimana il primato del Pontelungo. Dopo il 2-1 con la Carcarese, gli ingauni, non senza proteste per la direzione di gara, sono stati infatti sconfitti con il medesimo risultato dal Cella.

Il primo tempo si sviluppa all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto senza però riuscire a sbloccare il risultato. L’occasione più nitida arriva sui piedi di Sfinjari, che con un’ottima giocata salta il difensore e si presenta davanti a Papini. Il portiere della Cella, con un intervento di grande reattività, respinge in due tempi, mantenendo il punteggio sullo 0-0 fino all’intervallo.

Alla ripresa delle ostilità, il copione non cambia: le due squadre lottano su ogni pallone, ma le occasioni da rete scarseggiano. La svolta giunge al 64’, quando l’arbitro concede un calcio di punizione alla squadra ospite poco oltre il centrocampo. Sfinjari si incarica della battuta, Papini calcola male il rimbalzo per il vantaggio granata.

La Cella, però, non si arrende e continua a spingere alla ricerca del pareggio. Dopo un paio di tentativi non concretizzati, la squadra di Pagano trova la rete dell’1-1 all’84’: la punizione di Celano viene leggermente deviata da Velastegui, appena entrato, e il pallone finisce in fondo al sacco.

Quando il match sembra destinato a concludersi in parità, un episodio cambia le sorti della gara. Nel recupero, un’azione confusa in area porta alla caduta di un giocatore della Cella in maglia bianca. L’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore tra le proteste del Pontelungo. Dal dischetto si presenta Celano, che con freddezza spiazza il portiere e firma il definitivo 2-1.

CELLA - PONTELUNGO 2-1

Marcatori: 64’ Sfinjari, 84’ Velastegui, 90’ Celano (Rig.).

Cella: Papini M., Pizzorno E., Rogai A., Flori, Gerbaudo, Antonini, Lerza (80’ Velastegui), Muscolo (52’ Raso F.), Becciu (65’ Celano), Cappato (80’ Casanova), Cosmi.

A disposizione: Parise, Travaglini, Grassi, Sannino, Pagano J., Velastegui.

Allenatore: Pagano D.



Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Ardissone, Pollero (69’ Alizeri), Caneva (60’ Rocca), Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Trucchi, Calandrino, Destito, Badoino A., Ferrari.

Allenatore: Zanardini.



Arbitro: Mehmet Akif Kartal di Imperia.