Danza, l'Asd StellaInsieme fa incetta di premi: le ballerine volano alle finali nazionali a Lucca

Incetta di premi per le allieve della Asd StellaInsieme che domenica 23 febbraio hanno partecipato al Concorso CND organizzato dalla Associazione Europea Danza a Torino, presentando 11 coreografie.

Nello specifico Alice Di Perna ed Emilia Delfino hanno ottenuto la medaglia d'argento con una variazione imposta di danza classica; argento anche per Noemi Garbarino con un assolo di danza contemporanea.

Marta Cipresso si è aggiudicata la medaglia di bronzo con una variazione di repertorio classico tratta da La Bayadere. E ancora medaglia d'oro per Matilde Gjoni con un assolo di hip hop.

Passano infine con la medaglia d'oro alla finale nazionale che si terrà a Lucca il prossimo maggio: Gaia Scotti, Elena Perata, Nadia Cioncolini con 3 assoli, il Duo Time o Clock con Virginia Rissotto e Bianca Delfino, e il gruppo classico composto da Asia Tristaino, Noemi Garbarino, Marta Cipresso, Alice Ciarlo e Nadia Cioncolini; passano inoltre alla finale con il duo "One Two Three" Mariapaola Benzi e Matilde Giordana che al concorso di Torino hanno ottenuto il primo premio all'unanimità della giuria.

"Immensa soddisfazione e orgoglio per l'insegnante Francesca Lerone. Ci vediamo quindi un’altra volta a Lucca per il Concorso Nazionale! Brave tutte le nostre ragazze" icono dall'Asd StellaInsieme.

"I più sentiti complimenti da parte dell’Amministrazione comunale all’ASD StellaInsieme per i continui grandi risultati ottenuti" il commento del Comune di Stella.