Elezioni per il Presidente e il Consiglio Federale della FISDIR: presente anche il Doria Nuoto Loano

Anche una delegazione del Doria Nuoto Loano ha preso parte alle elezioni per il Presidente e il Consiglio Federale della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali). A darne notizia è proprio il club del presidente Massimiliano Gattuso.

"Si sono concluse lo scorso 23 febbraio a Roma le elezioni per il Presidente e il Consiglio Federale della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) per il quadriennio 2025-2028. Francesco Ambrosio è stato eletto nuovo Presidente Federale con il 59,45% dei voti, succedendo a Marco Borzacchini - spiegano dalla società di Loano - Tra i consiglieri eletti in rappresentanza degli affiliati figurano Germano Bondì, Floriana De Vivo, Carmen Mura, Lorenzo Franza e Nelio Piermattei. Per i tecnici sono stati eletti Nicoletta Carnevale e Gaspare Majelli, mentre per gli atleti è stata eletta Nicole Orlando. Pierluigi Giordano è stato scelto come revisore dei conti".

"Alla cerimonia erano presenti per il Doria Nuoto Loano il consigliere dott. Massimo Vecchietti, il direttore sportivo Roberto Po e l’atleta Rafael Caglieris, i quali hanno partecipato attivamente al voto, testimoniando l'importanza dell'evento per la comunità sportiva. Ambrosio ha dichiarato che la federazione sarà un luogo di confronto e crescita, ribadendo il suo impegno per il futuro dello sport paralimpico intellettivo-relazionale" concludono dal Doria Nuoto.