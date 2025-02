Delfino nel recupero e l'Andora aggancia i playoff. Mister Ghigliazza: "Punti fondamentali, bravi a sfruttare l'episodio giusto"

E' stata la rete in pieno recupero, al minuto 94, a decidere uno dei tanti derby stagionali del ponente in favore dell'Andora che, con la rete di Delfino, batte la San Filippo Neri Yepp e agguanta a quota 37 punti il Cengio nell'ultima piazza a disposizione per i play off.

Tre punti dall'alto peso specifico secondo mister Fabio Ghigliazza, che non lesina complimenti alla sua squadra al triplice fischio: "E' una gran vittoria, credo anche meritata contro una squadra forte perché la San Filippo ha dimostrato ancora una volta, in casa sua, di essere una squadra con individualità importanti. Noi però abbiamo tenuto botta - ha commentato il tecnico andorese ai canali social della società - Loro hanno iniziato meglio, noi poi abbiamo cercato di prendere in mano il pallino della partita e ci siamo riusciti in una partita aperta dove si percepiva che sarebbe stato l'episodio a deciderla. Siamo stati forse un po' più bravi noi a sfruttare la palla gol all'ultimo e portare a casa tre punti fondamentali".

Ora il prossimo turno di campionato porterà in calendario la sosta per gli andoresi. Al ritorno in campo però un altro test probante, quello in casa dell'Ospedaletti: "All'andata è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, quasi di categoria superiore. Mi aspetto di andare là e di fare la nostra partita contro una corazzata ma siamo in un buon momento e credo ci potremo divertire" chiosa il tecnico.

IL TABELLINO

SAN FILIPPO NERI YEPP - ANDORA 0-1

Reti: 94' Delfino

San Filippo Neri Yepp: Rizzo; Gerosa, Furlanetto L., Fejtzillari, Greco, Sportelli G., Carparelli, Giordano, Orrù (85' Delmonte), Condorelli, Setti.

Allenatore: Torregrossa/Rotiroti.

Andora: Rossi, Colavito, Osinaga Quispe (90' Costamagna), Modesti, Gimenez (69' Moro), Delfino, Perrier (63' Carballo), Pollio (75' Cavassa), Nardi, Franco Ric., De Col (63' Guardone).

Allenatore: Ghigliazza.