La Baia Alassio Auxilium soffre ma vince col Vadino, mister Carofiglio: "Risposta da grande gruppo dopo il gol subito"

Una vittoria sofferta, figlia di una prova di carattere contro un Vadino osso duro passato in vantaggio e ribaltato in all'incirca una mezz'ora di gioco. Così la Baia Alassio Auxilium, incamerando il 2-1 nel derby di domenica, ha mantenuto la vetta della classifica nel girone A di Prima Categoria.

"Conta vincere e rimanere in alto in classifica: questo inizia ad avere un peso". Parole chiare, che fugano ogni dubbio su quello che d'ora in poi sarà il ritornello in casa delle Vespe, da parte dell'allenatore in seconda Davide Carofiglio, vice di Enrico Sardo, al termine della gara dove ha elogiato, ai nostri microfoni, la solidità dei gialloneri e la grande risposta alle difficoltà poste sul rettangolo di gioco dagli arancioneri.