Esami di Aikido a Garlenda: 26 bambini della Polisportiva del Finale hanno raggiunto l’obiettivo e riceveranno il diploma Aikikai d’Italia

Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio 2025, a Garlenda, la Sezione Aikido della Polisportiva del Finale ha organizzato uno Stage Aikikai presso la Palestra Comunale, sede del dojo Shin Gi Tai del Maestro Giampaolo Cenisio.

Lo Stage è stato diretto dai Maestri Giampaolo Cenisio 6° Dan e Roberto Vidimari 4° Dan ed era a calendario tra gli eventi ufficiali dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia. Presente tra i tecnici anche l’allenatore Silvia Puppo.

L’appuntamento dedicato ai bambini è stato messo a punto al fine di consentire agli atleti più giovani della Scuola Aikido di Finale Ligure Tovo San Giacomo e Garlenda di sostenere gli esami e sono stati ben 26 i giovani samurai ad aver ottenuto un passaggio di grado e quindi nella maggior parte dei casi una nuova cintura. Gli esami Kyu per bambini vanno infatti dal 10° al 7° Kyu, ciascuno dei quali è suddiviso in tre livelli indicati dalle lettere C, B, A. Alla maggior parte dei livelli è associata la consegna della nuova cintura colorata; le cinture si ottengono nel seguente ordine: bianca-gialla, gialla, gialla-arancio, arancio, arancio-verde, verde, verde-blu, blu, blu-marrone e marrone. Alcune cinture sono valide per due livelli e al raggiungimento della cintura marrone si passa poi agli esami per adulti.

Tra qualche tempo tutti i bambini riceveranno dalle mani dei loro Maestri anche i diplomi, che saranno inviati in dojo dalla Sede Nazionale dell’Aikikai a Roma e questi diplomi avranno valore su tutto il territorio nazionale. I loro esami vengono inoltre registrati sui libretti Aikikai con i quali i bambini possono recarsi a praticare o a fere gli Stage a loro dedicati negli altri dojo Italiani.

Prossimo appuntamento per bambini: il 7-8 marzo a Ventimiglia con La Maestra Beatrice Rispoli, presso il dojo del Maestro Simone Braini.