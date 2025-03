Sci, Sporting Savona. Il titolo regionale di slalom speciale nelle mani di Irene Lenzi e Vivan Petrini

Domenica 2 marzo Lurisia ha ospitato la gara di slalom speciale valevole come tappa della Coppa Liguria e come prova unica del Campionato Regionale.

E anche questa volta non sono mancate le soddisfazioni per lo Sporting Savona.

Sugli scudi Irene Lenzi e Vivian Petrini che hanno primeggiato rispettivamente nelle categorie Cuccioli Femminile e Allievi Under 16 femminile laureandosi anche Campionesse Regionali della specialità.

Sul terzo gradino del podio nelle categorie Allievi Under 16 femminile e maschile Lucrezia Garelli e Federico Lissignoli.

Andrea Lenzi ha ottenuto il sesto posto nella categoria Cuccioli Maschile mentre Annachiara Zarbano il settimo nella categoria Ragazzi Femminile e Lorenzo Di Maggio il nono nella categoria Ragazzi Maschile.

Nella classifica a squadre abbiamo ottenuto un altro quarto posto, con il miglior rapporto punti ottenuti / atleti schierati fra tutti gli sci club presenti.

Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico) ed Alfio Giaccone (allenatore) commentano così la giornata: “Quest’anno ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni. Oltre alle bravissime Irene e Vivian, nuove campionesse regionali, abbiamo portato a casa ottimi piazzamenti che testimoniano una crescita importante e costante del nostro sci club. Peccato per Mattia Copello che, abbondantemente in testa dopo la prima manche, è uscito nella seconda mentre Cecilia Di Maggio e Ludovico Canavese sono “saltati” nella prima manche altrimenti il “bottino” sarebbe stato ancora migliore. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club come atleta o come sponsor sostenitore, che può contattarci allo 338 995 7231”.