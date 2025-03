Calcio, Promozione. Gli highlights di Pontelungo - Superba 4-2 (VIDEO)

Non è stato un Pontelungo nella sua versione migliore, come sottolineato anche da mister Zanardini nel post partita, ma dopo la sconfitta con il Cella gli ingauni sono riusciti quantomeno a ritrovare l'appuntamento con i tre punti.

Vantaggio al 21° con Marquez che si inventa un goal direttamente da calcio d’angolo! Nel finale di tempo la formazione genovese resta in 10 per un fallo di reazione di Mattera e poco dopo è Ardissone che viene servito dalla destra e gonfia la rete. Ma nel recupero la squadra di Pisani riapre la gara con la ribattuta di Liguori dopo la respinta di Breeuwer sul tiro di Fossa.

Il tris lo segna Chariq che mette in rete dopo un doppio salvataggio su Rocca della difesa ospite. La Superba accorcia nuovamente con il rigore di Mattiucci ma nel recupero prima mister Pisani viene allontanato per proteste per una serie di fuorigiochi fischiati, poi Trucchi realizza dopo un tentato dribbling del portiere Betulessi. Prima del fischio finale allontanato anche l’estremo difensore ospite per proteste.

