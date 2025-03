Calcio. Celle Varazze, un gol per tempo e le civette continuano a sognare: la doppietta di Akkari affonda il Baiardo

CELLE VARAZZE - A. BAIARDO 2-0 (12' Akkari, 68' Akkari)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE CONTINUA LA SUA MARCIA A SUON DI VITTORIE E MANTIENE IL PRIMATO! Baiardo battuto 2-0 nel segno di Akkari, autore della doppietta decisiva che regola la formazione di De Lucia, poco incisiva negli ultimi trenta metri e ancora in zona playout

90' quattro minuti di recupero

89' Zampano ancora in pressing alto, Sassari perde poi l'attimo per calciare, era una buona chance per mettere a referto il 3-0

86' De Lucia cambia portiere: fuori il veterano Imbesi, al suo posto Biggi

85' Sassari libera Battaglia che tarda poi l'appoggio a Bonanni, recupera la difesa del Baiardo che prova a organizzare una nuova ripartenza

83' girata di Gatto dal limite, manca ancora una volta precisione nel tentativo del centravanti neroverde

81' spunto di Gnecchi a sinistra, cross in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore

80' girandola di cambi da una parte all'altra, in tribuna ormai interessa soprattutto il risultato di Taggia-Rivasamba, ferme sullo 0-0

75' ancora i genovesi pericolosi, Gatto dal limite dell'area piccola non riesce a girare in porta, non molla la squadra di De Lucia

74' occasionissima per Montemagno appena entrato: il giocatore neroverde scatta sul filo di fuorigico, stoppa di petto e calcia alto a due passi da Mitu

71' applausi per Akkari che lascia il posto a Battaglia

68' ANCORA AKKARI! IL 2-0 DEL CELLE VARAZZE! Doppietta per il numero nove biancoblu, sinistro all'angolino che supera Imbesi per la seconda volta, esulta tutta la panchina di casa, mentre i genovesi protestano invocando il fuorigioco, non ravvisato dalla terna arbitrale, che convalida la rete

67' Gatto mastica il destro dai ventidue metri, Mitu lascia sfilare sul fondo

66' Zampano recupera palla sulla trequarti e scambia con Righetti prima di allungarsi troppo la sfera favorendo l'uscita di Imbesi

62' gran destro da fuori di Sassari, pallone leggermente colpito l'esterno e traiettoria che si spegne di un soffio a lato alla sinistra di Imbesi

61' Pisano non corre rischi levando Silvestri ammonito, al suo posto Gnecchi

60' affonda a destra il Celle, con il traversone di Calcagno deviato in angolo da Severi

54' ancora in avanti i genovesi, Zuppiroli a metà tra un cross e un tiro, il portiere delle civette attento sul primo palo fa suo il pallone

51' ancora Ivaldi, diagonale a mezza altezza che Mitu blocca in totale sicurezza

50' Ivaldi dal limite trova solamente deviazione avversaria e tiro dalla bandierina, la squadra di De Lucia cerca di rimettere in piedi la gara

48' altro recupero alto di Sassari che non trova poi sul secondo palo Righetti, pallone leggermente lungo che il numero sette biancoblu non riesce ad arpionare

46' si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco all'Olmo-Ferro: Celle Varazze-Angelo Baiardo 1-0, tra poco il racconto della ripresa

45' giallo per Silvestri, che non condivide la decisione di Corellino, forse severo nel punire l'intervento dell'ex Ligorna ai danni di Briozzo

44' Sassari tenta il gol della domenica calciando quasi dalla linea di centrocampo, la sfera termina di poco a lato con Imbesi che era riuscito comunque a indietreggiare

41' bravo Mitu in uscita ad anticipare di piede Gatto, il Baiardo sta mettendo tanto agonismo in campo, ma negli ultimi trenta metri manca il guizzo giusto per impensierire seriamente la porta delle civette

39' ammonito Gatto, intervento in ritardo su Panepinto

36' Grani dalla lunghissima distanza calcia col destro chiudendo di fatto l'azione ed evitando una ripartenza del Celle Varazze, che sta controllando senza particolari affanni il vantaggio

27' Zuppiroli viene pescato in offside dal primo assistente, il suo colpo di testa era terminato di poco a lato

24' battuta arretrata di Panepinto, Silvestri in corsa non riesce a centrare lo specchio calciando un paio di metri sopra la traversa

23' da Silvestri a Calcagno che premia la sovrapposizione di Zampano, cross basso per Akkari, ci mette una pezza Severi che spazza in angolo

21' traiettoria completamente fuori misura da parte del numero quattro neroverde, Mitu controlla il pallone sfilare sul fondo

20' incrocio di gambe tra Calcagno e Bagnato, fischia fallo ai danni dell'esterno di casa Corellino di Genova: punizione a favore dei genovesi

17' pressione alta di Sassari che recupera palla e apre a sinistra per Akkari, sinistro in diagonale che si impenna terminando la sua corsa sopra la traversa

14' prova a reagire il Baiardo, che non aveva approcciato male la gara: è però evidente la padronanza ormai acquisita dalle civette, brave a sbloccare subito il punteggio

12' CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Pallone illuminante di Panepinto in verticale che premia Akkari, bravo ad anticipare Imbesi in uscita e a portare avanti i biancoblu!

5' Pisano conferma il solito 4-4-2 con il tandem offensivo Akkari-Righetti, difesa a tre per De Lucia, che schiera gli ex terzini del Savona, sotto la gestione Chezzi, Severi e Grani

3' spunto di Ivaldi a sinistra, pallone al limite per Bagnato che calcia due volte, calcio d'angolo a favore dei genovesi

1' si parte con quasi cinque minuti di ritardo, sistemato un buco nella rete nella porta lato nord

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu; Zampano, De Benedetti, Padovan, Botte; Calcagno, Silvestri, Panepinto, Sassari; Akkari, Righetti. A disposizione : Tredici, Guida, Battaglia, Sgambelluri, Bonanni, Preti, Ravoncoli, Gencchi, Morando. Allenatore : Pisano

A. BAIARDO: Imbesi, Pasucci, Grani, Bagnato, Severi, Garrone, Zuppiroli, Briozzo, Gatto, Ivaldi, Carboni. A disposizione : Biggi, Pirozzi, Chiappe, Truscello, Risio, De Lorenzo, Montemagno, Viola, Ferrario. Allenatore : De Lucia

Arbitro: Corellino di Genova

Assistenti: Hasa di Albenga - Arado di Genova