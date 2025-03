Ceriale ko a Millesimo, Andreetto non getta la spugna: "Giocato a testa alta, dobbiamo ritrovare entusiasmo"

Non è certo uno dei momenti migliori in questa comunque ottima stagione per il Ceriale, che nell'ultimo turno è capitolata al cospetto della capolista Millesimo con le reti di Villar e Ndiaye.

Ad analizzare con lucidità, dote di cui frequentemente dà dimostrazione anche in campo, è stato Elia Andreetto. Il difensore scuola Entella non solo ha trovato una spiegazione alle due reti subite e al non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, ma ha anche spronato i suoi a non mollare, a partire dalla sfida di domani (mercoledì 12 marzo, ndr) in Coppa Italia col Busalla.

Ma anche in campionato, dopo diversi risultati non proprio positivi: “Siamo sesti e ci sono ancora sei partite per puntare alle prime cinque posizioni. Dobbiamo solo restare sereni e continuare a fare punti, senza farci schiacciare dalla pressione. Siamo gli stessi ragazzi che pochi mesi fa battevano il Millesimo e giocavano alla pari con le migliori”.