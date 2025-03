Calcio. Savona col pilota automatico, il 5-0 alla Vecchiaudace vale il ritorno in vetta

Il Masone chiama e il Savona risponde.

I biancoblu non si sono scomposti contro la Vecchiaudace, archiviando la partita con i genovesi e ritrovando il primo posto con un netto 5-0.

Dopo appena sei minuti di gioco, gli Striscioni sbloccano il risultato grazie a Niccolò Piu, che con una conclusione al volo di destro trafigge il portiere avversario, sfruttando una respinta della difesa ospite. Passano due minuti e lo stesso Piu si rende nuovamente protagonista: controlla il pallone e con un preciso tiro di sinistro lo spedisce sotto la traversa, firmando il 2-0.

Poco dopo, al 19', Damonte batte un calcio d'angolo e Rignanese svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Al 20', il Savona costruisce un'ottima azione che porta Damonte a crossare sul secondo palo, dove Fancellu, con un perfetto colpo di testa, realizza la terza rete.

La spinta offensiva dei padroni di casa non si arresta e al 27' arriva il poker: Damonte dalla sinistra serve un pallone preciso in area e Piu, ben appostato, non sbaglia, siglando la sua tripletta personale. Al 38', Apicella tenta la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è impreciso.

Nella ripresa, al 52', Rignanese si trova a tu per tu con il portiere, che in uscita gli nega la gioia del gol. Al 54', il Savona trova ancora la via della rete, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco di Doci. Con il passare dei minuti, i ritmi si abbassano, ma al 60' Doci serve Rignanese, che questa volta non sbaglia e porta il risultato sul 5-0.

Nel prossimo turno, il Savona affronterà il Pegli Lido, mentre la formazione di mister Messina ospiterà lo Speranza nel match casalingo del sabato.



SAVONA - VECCHIAUDACE 5-0

Marcatori: 6', 8' e 27' N. Piu, 20' Fancellu, 60' Rignanese.



Savona: Bova, Fancellu, Damonte (48' Incorvaia), Schirru, Apicella, Colombo (50' Mata), Briano, Gaggero (61' Salis), Rignanese (70' Esposito), Fossati, N. Piu (49' Doci).

A disposizione: Fois, Garbini, Signori, Berruti.

Allenatore: Cola



VecchiAudace: Rivera, Vercelli (52' Carrus), Moretti, Lo Vecchio, Griscione (46' Muratore), Garbarino G., Pozzati, Bottari (72' Fogli), Riva, Rebora M. (61' Rizqaoui), Mosca.

A disposizione: Carta, Chino, Vacca.

Allenatore: Messina



Arbitro: Campodonico di Chiavari.