Nuoto artistico, le atlete del Doria Nuoto Loano non deludono al Campionato Regionale invernale Propaganda

Domenica 9 febbraio si è svolto presso la piscina di Rapallo il Campionato Regionale invernale Propaganda di nuoto artistico per le categorie Ragazze, Junior, Senior e Assoluti. Tra le società presenti anche il Doria Nuoto Loano, che ha collezionato diversi risultati degni di nota.

"La categoria Ragazze del Doria Nuoto Loano, rappresentata da Viola Gattuso, Beatrice Illiano, Letizia Dall’O, Matilde Orso, Anita Bassani, Emma Luna Capelli e Carlotta Varaldo (le ultime tre esordienti A), si è classificata al primo posto con la squadra - spiegano dal sodalizio loanese - Una serie di medaglie d’oro arriva anche dalla categoria Junior: Maya Ordine, che ha vinto nel singolo e nel doppio insieme alla sua compagna Giorgia Zanoni, e la squadra formata da Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Matilde Marino, Beatrice Mino, Giulia Manni, Maya Ordine, Giorgia Zanoni e Chiara Miozzo".

"Per la categoria Senior, sono salite sul primo gradino del podio il doppio formato da Alessia Mascarino e Giada Delitala - continuano dal club di Loano - Stesso piazzamento per il libero combinato della categoria Assoluti, dove sono scese in acqua: Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Matilde Marino, Beatrice Mino, Giulia Manni, Chiara Miozzo, Federica Marcante, Marta Cenere, Alessia Mascarino e Giada Delitala. Una serie di ori che ha riconfermato il lavoro di miglioramento e crescita delle atlete del Doria".

La responsabile allenatrice del settore, Rossella Guaraldi, insieme a Samantha Narice e Beatrice Bonifacini, si dichiara ampiamente soddisfatta, ma sta già lavorando ai prossimi obiettivi: "l'interregionale di Verona, dove - come afferma la coach - ci aspettiamo una concorrenza ampia e agguerrita. Ma saremo più che pronte".