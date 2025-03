Volley: la Nlp Sanremo vince in Serie D, esordio delle atlete più giovani nei campionati U12, U13 e U14

Non solo la grande prestazione della squadra di Serie D, ma la Nlp di Sanremo ha visto scendere in campo nel weekend scorso anche le squadre iscritte ai campionati Under 12, 13 e 14, che hanno portato in campo tante emozioni soprattutto per l'esordio e la prima partita per tante giovani atlete.

Le prime a scendere in campo sono state le ragazze dell'Under 13 che hanno dimostrato un atteggiamento entusiasmante e determinato portandosi immediatamente in netto vantaggio, salvo poi farsi recuperare dalla Mazzu, uscita vittoriosa col punteggio di 2-1.

Nel campionato Under 12 misto 6x6 ha visto scendere in campo la Fisiomed Nlp contro l'Imperia Volley. Primi due set giocati punto a punto tra le due formazioni, mentre il terzo ha visto l'esordio delle atlete più giovani. Partita che ha visto prevalere la formazione di Imperia ma che ha lasciato tante emozioni positive a tutte le persone presenti.

Si è concluso domenica il campionato Under 14 a San Bartolomeo, con la Carini Nlp che ha affrontato la Baseco. Le matuziane, consapevoli di affrontare una squadra molto forte e promettente, hanno comunque approcciato la gara nel migliore dei modi andando a lottare punto a punto per ogni set. Partita combattuta anche se alla fine il risultato consegna una sconfitta per 3-0 per le ragazze di Sanremo.

Grande prestazione, domenica sera, per la Controcorrente Nlp che, nel campionato di Serie D che, ha giocato una grande gara in trasferta contro il Taggia. Partita equilibrata, spettacolare e incerta fino all'ultimo. Il match si è deciso al quinto set per le matuziane. Per loro la terza vittoria consecutiva con la testa alla fase finale del campionato.