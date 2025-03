Giudice Sportivo, Eccellenza. Sono dieci i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/03/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

Squalifica fino al 17/04/2025

MELIGRANA ROBERTO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



Squalifica fino al 03/04/2025

RIMASSA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RIVITUSO ANTONINO (SAN FRANCESCO LOANO)



Ammonizione (II INFR)

LANZARONE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare effettive

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



Squalifica per una gara effettiva

SERRA JAUCH SANCHE

MOISES DAVIDE (PRAESE 1945)

SANGUINETI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

CAPPELLO DANIELE (TAGGIA)



Ammonizione con diffida (IX)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



Ammonizione con diffida (IV INFR)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

INSOLITO LORENZO (PIETRA LIGURE 1956)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



Ammonizione (VIII INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



Ammonizione (VII INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



Ammonizione (VI INFR)

SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



Ammonizione (III INFR)

PREVITALI GIOVANNI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SEVERI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DOTTO LORENZO (PRAESE 1945)

MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)

DE LORENZO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)



Ammonizione (II INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



Ammonizione (I INFR)

REVERBERI TOMMASO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTE RUBEN (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COSTA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)