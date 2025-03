Pallapugno: le finali di Coppa Italia tornano in Liguria, Costa e Scajola “Nuova formula itinerante tra Imperia e Andora”

Tutte le finali (femminile, senior e giovanili) della Coppa Italia di pallapugno torneranno in questa stagione in Liguria con una nuova formula itinerante e inedita tra gli sferisteri De Amicis di Imperia e quello di Andora. Tutte le gare saranno disputate nell’ultima settimana di agosto.

L'annuncio ufficiale è stato dato ieri sera dalla Fipap, la Federazione italiana pallapugno, a margine della presentazione dei campionati di Serie A Banca d’Alba e Serie B 2025 tenutasi nel salone delle conferenze della cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto. Erano presenti il presidente Enrico Costa e il suo vice Marco Scajola, unico rappresentante ligure nella federazione.

Spiega il presidente Costa: «L’alternanza tra Piemonte e Liguria come sede delle competizioni parallele ai campionati ha da sempre caratterizzato il lavoro della nostra federazione per coinvolgere entrambi i territori in cui la pallapugno è una tradizione consolidata. Sono sicuro che, anche quest’anno, la Coppa Italia porterà negli sferisteri liguri sfide avvincenti che richiameranno tanti tifosi e appassionati del nostro sport genuino, fatto di rapporti personali e di amicizia, ma anche di tanto sano agonismo».

Aggiunge il vicepresidente vicario Scajola: «Sono davvero felice di poter annunciare il ritorno della fase finale della Coppa Italia in Liguria. Sono convinto che questa nuova formula farà da volano per tutto il movimento ligure che segue con grandissima passione la pallapugno. Ringrazio il presidente Enrico Costa per aver supportato questo progetto itinerante. Sicuramente i nostri sferisteri di Imperia e di Andora sapranno offrire una cornice di pubblico di assoluto livello che arricchirà lo spettacolo offerto in campo».

Proprio Costa e Scajola incontreranno, lunedì 31 marzo a Imperia, tutte le società sportive della pallapugno ligure per fare il punto in vista dell'inizio della stagione agonistica 2025.