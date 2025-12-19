Calcio. La LND ufficializza la nuova classifica, l'Albissole passa in testa al girone A di Promozione

 / Calcio

Contraccolpo pesante per il Ceriale, ora terzultimo

E' stata ufficializzata dal Comitato Regionale Ligure la nuova classifica del girone A di Promozione, dopo il ritiro del Bragno dal campionato.

Tra le società a beneficiare maggiormente del passo indietro dei valbormidesi c'è l'Albissole, pronta a scavalcare in vetta la Praese.

Il contraccolpo i nnegativo più importante è andato invece a carico del Ceriale, vittorioso al Merlo contro i biancoverdi di Ferraro. I tre punti ai biancoblu sono stati annullati tanto da riportare il team di Mambrin al terzultimo posto a quota 10.

