Calcio, Eccellenza. Scatta una settimana decisiva, missione tre punti per Celle Varazze, Pietra e Loano

In sette giorni il campionato di Eccellenza potrebbe verosimilmente sigillare buona parte dei propri verdetti, o quanto meno incanalarli in maniera quasi definitiva.

Con il turno infrasettimanale in calendario mercoledì, a sei giornate dal termine, traspare chiara l'importanza delle prossime tre partite.

Chi può vantare un piccolo margine è il Celle Varazze di mister Pisano, chiamato a confrontarsi all' "Olmo Ferro" contro una delle variabili impazzite del torneo: l'Arenzano di Alberto Corradi.

Ultime opportunità per il Pietra Ligure per tentare di scendere a meno di sette punti dal Rivasamba, per non veder sfumare l'obiettivo stagionale playoff, ma attenzione a una Praese ritrovata.

Nuova trasferta per la San Francesco Loano contro l'Athletic Club Albaro, con il Baiardo ospite del fanalino di coda Serra Riccò, lo scontro diretto ai margini dei playout potrebbe incidere non poco nelle dinamiche retrocessione.