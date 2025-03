Calcio, Seconda Categoria. Un turno tra anticipi e posticipi, ma Bordighera e Veloce vogliono blindare il primo posto

GIRONE A

Dopo l'anticipo tra Riva Ligure e San Bartolomeo il programma pomeridiano vedrà la capolista Bordighera affrontare uno degli ultimi ostacoli verso la promozione, il Pietra Ligure Under 21. La gara si disputerà alle 18:00 come Golfodianese B - Real Santo Stefano.

Alle 15:00 spazio a Vallecrosia - Cisano e Villanovese - Praese.

GIRONE B

Archiviata la vittoria di ieri del Pallare, continua la volatone per aggiudicarsi il primo posto.

Per la capolista Veloce alle 15:00 ci sarà il Murialdo al Levratto, Nolese ospite del Sassello e scontro diretto alle 18:00 tra Virtus Don Bosco e Priamar. Sempre in posticipo Q&V B - Plodio, con Bardineto - Rocchettese a completare il programma.