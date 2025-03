Calcio, Savona. Biancoblu, è mini fuga: 5-0 al Pegli Lido e il Masone scivola con la Campese

Ci sono ancora tanti scontri diretti all'orizzonte del Savona ma il + 4 in classifica incamerato dopo il successo sul Pegli Lido, pone la squadra di Cola in una posizione di netto vantaggio in vista delle ultime partite.

Come da pronostico, i biancoblu non hanno avuto problemi di sorta a superare i genovesi, sotto di 4-0 all'intervallo con le reti di Rignanese, Damonte, l'autorete di Abbaduto e il gol di Briano. Nella ripresa il quinto gol ha portato la firma del rientrante Giacomo Piu.

Buone notizie sono arrivate anche da Campo Ligure, con la serie del Masone interrotta nel fortino verde grazie alla doppietta del solito Criscuolo.

PEGGI LIDO 0 - 5 SAVONA

Marcatori: 27' Rignanese, 31' Damonte, 33' Abbaduto (Aut.), 45' Briano, 79' Piu G.

Pegli Lido: Dellepiane L., Murtas A., Buffo, Abbaduto, Chiantia, Ait Labyad (46' Pesenti), Nanni (58' Aufiero), La Rosa P., Barbieri (76' Castagnoli), Cagno (67' Marcon), Puppo (46' Panait).

A disposizione: Allegri, Ballard, Sangiacomo, Ventura.

Allenatore: Settembresi.

Savona: Bova, Gaggero, Damonte (49' Incorvaia; 72' Mata), Apicella, Garbini, Colombo, Briano, Raja, Rignanese (52' Piu G.), Fossati (57' Salis), Piu N. (60' Doci).

A disposizione: Fois, Fancellu, Signori, Durante.

Allenatore: Amicone (Cola squalificato).

Arbitro: Chiapolino di Genova.

Note: espulso Murtas A.