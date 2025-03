San Cipriano, Bruzzese match winner dal dischetto a Finale: "Successo fondamentale per il morale"

Pesava come un macigno la palla su quel rigore tanto contestato dai padroni di casa. Eppure è stata ancor più notevole la freddezza dagli undici metri di Jacopo Bruzzese, che con la sua rete del momentaneo 3-1 è risultato poi decisivo nella sfida di Finale.

Un risultato che premia i genovesi, per la seconda giornata consecutiva a bottino pieno, facendogli compiere un deciso balzo in avanti in zona play out dopo un avvio di stagione molto complicato che ora la squadra di Tovani sta riscattando.

Non manca infatti di sottolineare l'importanza dei tre punti di Finale a livello soprattutto mentale il difensore biancoceleste.