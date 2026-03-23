Vela | La Settimana della Vela d'Altura ha acceso il confronto nel mare di Alassio

Una sola prova è stata disputata ieri nella Baia del Sole nell’ultima giornata di regate della Settimana della Vela d’Altura che ha visto il successo nelle rispettive classifiche di gruppo di Christian Nadile (con “Peggy”), Federico Felcini e Guido Santoro (“Capitani Coraggiosi”), Gianluigi Dubbini (“Sarchiapone Fuoriserie”) ed Andrea Ratti (“Gullisara”) che sono poi risultati anche i vincitori delle classifiche finali. Nadile ha ottenuto il successo nel Gruppo Zero su Alessandro Savasta Fiore (“Defender”) e Giorgio Possio (“Kaizen”). Nel Gruppo Uno Felcini e Santoro hanno avuto la meglio su “Raya” (Gianluca Pirola) e “Rachistar” (Massimo Schieroni). Fra le imbarcazioni Gruppo Due quella di Dubbini ha preceduto “Bellatrix” (Paolo Rampulla) e “Ophe Lie” (Lorenzo Novaro). Infine, nel Gruppo Tre a vincere l’imbarcazione di casa del CNAM Alassio che ha preceduto “Bellastoria” (Mauro Benfatto) e “Funmiao” (YC Domaso e C.V. del Lario).

Di grande valore, nel contesto della Settimana Velica d’Altura con la Miniton Cup “Emanuele Fazio”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con la Cardioteam Foundation, inserita nel quadro del progetto “Alassio Città Cardioprotetta” – promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio insieme a CNAM, Unione Nazionale Veterani dello Sport, Lions Club Baia del Sole e Associazione Vecchia Alassio. L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di integrazione tra sport e prevenzione, portando un servizio concreto a beneficio non solo degli atleti impegnati nelle regate, ma anche dell’intera comunità. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, presso il Porto Luca Ferrari è stato operativo il pulmino attrezzato della Cardioteam Foundation, con medici specialisti che hanno messo a disposizione competenze e strumentazioni per effettuare controlli gratuiti. Nel corso dei giorni di regata sono state eseguite gratuitamente ecocardiografie sia ai concorrenti sia alla cittadinanza, per un totale di ben 57 esami, a testimonianza della grande partecipazione e dell’interesse suscitato dall’iniziativa. A completamento del programma, nella serata precedente presso il Ristorante Hotel Toscana si è tenuto anche un apprezzato intervento del cardiochirurgo e velista Marco Diena, fondatore della Cardioteam, che ha condiviso con il pubblico la propria esperienza professionale e sportiva.

Queste le classifiche finali. Settimana della Vela d’Altura. Gruppo Zero: 1) “Peggy” (Christian Nadile), 4; 2) Defender (Alessandro Savasta Fiore, CN Finale), 8; 3) Kei Zen (Giorgio Possio, Cnam Alassio), 12; 4) “Tuara” (Alberto Schivo, Cnam Alassio), 13; 5) Il posto delle Fragole (Serena Amato, CN Andora), 19. Gruppo Uno: 1) “Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini e Guido Santoro, YC Chiavari), 4; 2) “Raya” (Gianluca Pirola, CN Andora), 10; 3) “Rachistar” (Massimo Schieroni, YC Savona), 12; 4) Twin Soul (Giulio Bellotti, CN Loano), 16; 5) “Acciuga” (Giovanni Cravetto, Cnam Alassio), 16. Gruppo Due: 1) “Sarchiapone Fuoriserie” (Gianluigi Dubbini, YC Sanremo), 4; 2) “Bellatrix” (Paolo Rampulla, YC Sanremo), 8,5; 3) “Ophe Lie” (Lorenzo Novaro, CN Andora), 13; 4) Prendifiato 2 (Massimo Verdi, Vivere la Vela), 14,5; 5) Liberamente (Mario Beraldi, YC Sanremo), 18; 6) Big Wool (Roberto Iorio, YC Parma), 21. Gruppo Tre: 1) “Gullisara” (Cnam Alassio), 5; 2) “Bellastoria” (Mauro Benfatto, Lega Navale Mandello Lario), 7; 3) “Funmiao” (YC Domaso e C.V. del Lario), 10; 4) “Dulcis in fundo plus” (Marco Redaelli, CV Bellano), 17.