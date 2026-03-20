Alassio | Vela e salute insieme grazie alla Miniton Cup "Emanuele Fazio"

In questo fine settimana ritorna nella Baia del Sole il classico appuntamento della Vela d’Altura per la Settimana Velica d’Altura quest’anno abbinata alla Miniton Cup Emanuele Fazio ed all’importante progetto sanitario “Alassio Città Cardioprotetta”, promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio insieme a CNAM, Unione Nazionale Veterani dello Sport, Lions Club Baia del Sole e Associazione Vecchia Alassio.

“E' una lunga storia quella della Settimana velica – ci spiega il presidente del CNAM Carlo Canepa – Un tempo in queste regate si potevano vedere le novità di assoluto prestigio che poi avrebbero legato il proprio nome alla Coppa America. Da qui sono passati i migliori timonieri e prodieri italiani. Oggi questo appuntamento rimane un’importante data nel calendario velico italiano, forte della sua storia e delle sue tradizioni veliche. Nell’ambito del progetto Alassio Città Cardioprotetta, per tutta la manifestazione sarà presente in porto il pulmino della Cardioteam Foundation. Per tutti i giorni di regata verranno gratuitamente effettuate ecocardiografie ai concorrenti e alla cittadinanza. Domani alle ore 19 al Ristorante Hotel Toscana ci sarà anche l’intervento del cardiochirurgo e velista Marco Diena, fondatore della Cardioteam”.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zuccchinetti, dichiara: “Questo fine settimana ad Alassio lo sport è il grande protagonista: la Settimana Velica d’Altura con la Miniton Cup Emanuele Fazio, la Granfondo del Muretto – Memorial Simone Rossi e il passaggio della Milano-Sanremo porteranno entusiasmo e competizione nella nostra città. Vogliamo quindi cogliere l'occasione per sottolineare un tema fondamentale: la salute del cuore. Grazie al progetto ‘Alassio Città Cardioprotetta’, la nostra città si fa portabandiera di questo messaggio: lo sport fa bene alla salute, con la sicurezza e la prevenzione che vengono sempre al primo posto”.

La flotta di venti imbarcazioni è giunta ad Alassio nei giorni scorsi. Fra i grandi favoriti ci sono “Sarchiapone Fuoriserie” (YC Sanremo) di Gianluigi Dubini, (vincitore ad Alassio lo scorso anno ed in precedenza nel 2019, 2022 e 2023) con un palmares di prestigio: Trofeo Gorla, Coppa Adriatico, West Liguria, Inverno in regata, Campionato europeo, Coppa dei Campioni etc.), con i chiavaresi di “Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini e Guido Santoro) già vincitori lo scorso anno nel Gruppo B. Fra i locali si attendono buoni risultati dalle imbarcazioni alassine “Acciuga” (Giovanni Cravetto), “Gullisara” (Andrea Ratti) “Tuara”(Alberto Schivo) e “Kaizen”(Giorgio Possio), dalle andoresi “Raya” (Gianluca Pirola) “Ophe Lie”(Lorenzo Novaro) e “Il Posto delle Fragole” (Serena Amato) e dalla loanese “Twin Soul” (Giulio Bellotti) che ha vinto lo scorso anno la Settimana velica di Alassio nel Gruppo C. Questo il programma: oggi la flotta in acqua è composta da imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC International o ORC Club, IRC, comprese tra le seguenti classi: Classe 0 (da 16,400 a 13,551), Classe A (da 13.550 a 11.271), Classe B (da 11.270 a 9.631) e Classe C (dalla lunghezza inferiore a 9 metri e 631). Si potranno svolgere al massimo tre prove al giorno. Durante la giornata di sabato la flotta verrà ripresa dalle telecamere della tivù italiana che riprenderà il passaggio della Milano-Sanremo e la Baia del Sole verrà vista da milioni di spettatori.

La campagna di prevenzione cardiologica consentirà di effettuare screening gratuiti su soggetti tra i 45 e i 75 anni. Link per la prenotazione del proprio screening: https://koalendar.com/e/screening-del-cuore?month=2026-03&duration=15&date=2026-03-21. Per maggiori informazioni è possibile

contattare il numero 0182 642516 o scrivere un'e-mail all'indirizzo info@cnamalassio.it