Alassio | E' in arrivo la 24 ore di nuoto, tutti in acqua a sostegno di Avis

La Piscina di Alassio si prepara a ospitare un evento che unisce sport e impegno sociale. A partire dalle ore 13:00 di venerdì 3 aprile, fino alla stessa ora di sabato 4 aprile, l’impianto rimarrà aperto ininterrottamente per la "Ventiquattr’ore di Nuoto Solidale".

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Alassio e Gesco, punta a sostenere l'AVIS Alassio. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: mantenere l'acqua in movimento per un intero giorno e una notte, trasformando le bracciate dei partecipanti in un gesto concreto nei confronti del proprio territori..

Per tutta la durata della manifestazione, la struttura non si limiterà al solo nuoto assistito. Il programma prevede diverse attività per coinvolgere un pubblico variegato: nuoto libero, fitness e corpoacqueo, oltre a numerose attività collaterali.

L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo, indipendentemente dal livello di preparazione atletica. Per chi volesse maggiori informazioni o volesse conoscere i dettagli sulle modalità di partecipazione, l'organizzazione ha messo a disposizione i seguenti contatti:

Telefono fisso: 0182 471278

Cellulare: 335 7748005