Nuoto | Alla Sciorba pioggia di medaglie per il Doria Nuoto 2000 Loano

Weekend ricco di soddisfazioni per il Doria Nuoto 2000 Loano, protagonista alla Sciorba di Genova in occasione del Gran Premio Esordienti A, che ha segnato anche la chiusura del campionato invernale. Grazie agli atleti in gara — Bianca Tonon, Sebastiano Bottino e Hyeonsu Frumento — la squadra ha ottenuto risultati di assoluto rilievo.

Nel settore femminile spicca la prestazione di Bianca Tonon, capace di conquistare due medaglie d’argento nei 100 e 200 rana, firmando in entrambe le gare i propri migliori tempi stagionali.

Grande protagonista anche Hyeonsu Frumento che, alla sua prima esperienza nella categoria Esordienti, ha centrato uno straordinario en plein: quattro medaglie in quattro gare. Per lui il titolo di campione regionale nella categoria maschi 2014 sia nei 100 che nei 200 rana, a cui si aggiungono un argento nei 200 stile libero e un bronzo nei 100 stile libero.

Ottimi risultati anche per Sebastiano Bottino, che sale sul gradino più alto del podio nei 200 dorso, conquista l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 100 rana. Resta un pizzico di rammarico per la squalifica nei 200 misti, che gli ha negato la medaglia di bronzo a causa di un’irregolarità nella virata a rana.

A sostenere i compagni sugli spalti erano presenti anche Alberto Muzza e Vittorio Sasso.

Un bilancio complessivo di grande valore per la società loanese, che chiude al 6° posto su 18 squadre nel medagliere e all’11° posto su 22 nella classifica generale, nonostante la partecipazione con soli tre atleti.