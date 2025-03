Calcio, Prima Categoria B. Pomeriggio con sguardo playoff, alle 19:30 la Spotornese sfida il Quiliano & Valleggia

Sarà il primo sabato in cui, indipendentemente dai risultati, il Savona riuscirà a mantenere il primato in classifica.

La sconfitta della scorsa settimana del Masone con la Campese ha infatti riportato a quattro lunghezze il gap tra la formazione di mister Bruzzone e gli Striscioni.

I genovesi alle 15:00 affronteranno nell’anticipo la Letimbro, il medesimo orario di Multedo - Rossiglionese. Mezz’ora prima spazio invece ad Olimpic - Pegli Lido.

Nelle dinamiche della bassa classifica, gara da circoletto rosso alle 19:30 tra la Spotornese e il Quiliano & Valleggia. Per la formazione di Molinaro sarà l’occasione per archiviare la salvezza, mentre i biancazzurri hanno un disperato bisogno di punti per provare in extremis a mantenere la categoria.