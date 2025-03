Calcio. E' un Savona da stropicciarsi gli occhi, anche la Bolzanetese costretta alla goleada (6-0)

Il Savona domina e travolge la Bolzanetese con un netto 6-0 nell'incontro disputato in posticipo all'Olmo-Ferro. Una prestazione schiacciante dei biancoblu, l'ennesima di un marzo da incorniciare, che sin dai primi minuti hanno imposto il proprio ritmo alla gara.

La partita si sblocca già al 5', quando Damonte finalizza uno schema su punizione portando in vantaggio la squadra di Cola. Il laterale biancoblù si ripete al 18' con una splendida punizione che batte Crovetto per il 2-0. Nonostante alcuni tentativi della Bolzanetese di affacciarsi in avanti, la squadra ospite non riesce a impensierire il portiere Bova, bravo però a distinguersi con un grande intervento al 38' su Zamana. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con il Savona in pieno controllo del match.

Nella ripresa, il Savona dilaga. Al 51' Niccolò Piu sfrutta al meglio un assist e insacca il 3-0. Dieci minuti più tardi, al 61', è Gaggero a firmare il poker, approfittando delle praterie concesse dalla difesa ospite. La Bolzanetese prova a reagire, ma senza successo. Al 71' Giacomo Piu realizza il quinto gol biancoblù, ripetendosi poi al 79' con una doppietta personale che fissa il risultato sul definitivo 6-0.

Il Savona abbina per l'ennesima volta prestazione e tre punti, iniziando nel migliore la marcia d'avvicinamento allo scontro diretto di sabato prossimo contro il Masone.



Savona - Bolzanetese 6-0

Marcatori: 5' e 18' Damonte, 51' N. Piu, 61' Gaggero, 71' e 79' G. Piu



Savona: Bova, Gaggero (Signori 28' st), Damonte (Fancellu 18' st), Schirru, Garbini, Colombo, Briano (Cerchez 34' st), Raja (Durante 3' st), Rignanese, Fossati, N. Piu (G. Piu 7' st).

A disposizione: Fois, Apicella, Mata, Berruti.

Allenatore: Cola.

Bolzanetese : Crovetto, Corelli, Mazzolini, Cosentino (Pisano 35' st), Papiri (Pesce 35' st), Bonara, Comparini, Montarsolo, Zamana, Manca (Ouattara 24' st), Bei.

A disposizione: Ivaldi, Grandoni, Russo, Rotunno, Balbi.

Allenatore: Monaco.

Arbitro: Bonino (sezione di Chiavari).