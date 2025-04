Calcio. Altarese, pari nel derby contro il Cengio. Crovella: "Si vede il lavoro che facciamo in settimana, dobbiamo continuare così"

Un punto importante per l'Altarese nella 26ª giornata del girone A di Prima Categoria. Sul campo del Cengio, la formazione di mister Ponte ha strappato uno 0-0, proseguendo la propria striscia positiva.

A fine gara, il capitano Luca Crovella ha analizzato così la sfida: "Era un derby contro una squadra molto forte", ha dichiarato, sottolineando anche le difficoltà legate alle numerose assenze. Nonostante ciò, la squadra ha saputo lottare con determinazione: "Non vogliamo regalare niente a nessuno perché ci sembra corretto così e fino alla fine proviamo a dare il nostro meglio".

Il pari contro il Cengio rappresenta il quinto risultato utile consecutivo per l'Altarese, che ha confermato solidità difensiva e organizzazione di gioco. "Siamo riusciti a non prendere gol, si vede il lavoro che facciamo in settimana, dobbiamo continuare così in virtù delle prossime partite", ha concluso Crovella.