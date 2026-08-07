Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Il primo round tra Savona e Cairese in casa dei biancoblu, andata interna anche per Carcarese e Albissole

Anche la Coppa Italia di Eccellenza 2026/2027 è pronta a partire: il Comitato Regionale Liguria ha reso noto il programma della prima giornata, in calendario per domenica 30 agosto 2026. .
Come per le altre competizioni regionali, le società potranno accordarsi per anticipare la gara o disputarla in un orario diverso rispetto a quello stabilito; gli accordi, presi congiuntamente dai due club, dovranno essere comunicati al Comitato Regionale.
Il programma dell' andata degli ottavi di finale (30 agosto 2026)
Girone O1
Savona FBC – Cairese, ore 18:00. La Federazione ha assegnato il "Fiorenzo Ruffinengo" come campo di gioco. Essendo l'impianto di Legino sotto manutenzione, si attendono nuove disposizioni.
Girone O2
Carcarese – Molassana Boero A.S.D., ore 18:00, campo "Candido Corrent" di Carcare
Girone O3
Arenzano Football Club – Rivasamba H.C.A., ore 18:00, campo "Nazario Gambino" di Arenzano
Girone O4
Albissole 1909 – Pietra Ligure 1956, ore 18:00, campo "Faraggiana" di Albissola Marina
Girone O5
Sammargheritese 1903 – Campomorone Sant Olcese, ore 18:00, campo "Eugenio Broccardi" di Santa Margherita Ligure
Girone O6
Athletic Club Albaro – Busalla Calcio, ore 18:00, campo "La Sciorba" di Genova
Girone O7
Golfo Paradiso Pro Recco C.A. – Football Genova Calcio, ore 18:00, campo "Recco San Rocco" di Recco
Girone O8
Vallescrivia 2018 – Lavagnese 1919 A.S.D., ore 18:00, campo "Fausto Maluberti" di Ronco Scrivia