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Calcio | 07 agosto 2026, 18:34

Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Il primo round tra Savona e Cairese in casa dei biancoblu, andata interna anche per Carcarese e Albissole

Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Il primo round tra Savona e Cairese in casa dei biancoblu, andata interna anche per Carcarese e Albissole

Anche la Coppa Italia di Eccellenza 2026/2027 è pronta a partire: il Comitato Regionale Liguria ha reso noto il programma della prima giornata, in calendario per domenica 30 agosto 2026. .

Come per le altre competizioni regionali, le società potranno accordarsi per anticipare la gara o disputarla in un orario diverso rispetto a quello stabilito; gli accordi, presi congiuntamente dai due club, dovranno essere comunicati al Comitato Regionale. 
 

Il programma dell' andata degli ottavi di finale (30 agosto 2026)

Girone O1

Savona FBC – Cairese, ore 18:00. La Federazione ha assegnato il "Fiorenzo Ruffinengo" come campo di gioco. Essendo l'impianto di Legino sotto manutenzione, si attendono nuove disposizioni.

 

Girone O2

Carcarese – Molassana Boero A.S.D., ore 18:00, campo "Candido Corrent" di Carcare

 

Girone O3

Arenzano Football Club – Rivasamba H.C.A., ore 18:00, campo "Nazario Gambino" di Arenzano

 

Girone O4

Albissole 1909 – Pietra Ligure 1956, ore 18:00, campo "Faraggiana" di Albissola Marina

 

Girone O5

Sammargheritese 1903 – Campomorone Sant Olcese, ore 18:00, campo "Eugenio Broccardi" di Santa Margherita Ligure

 

Girone O6

Athletic Club Albaro – Busalla Calcio, ore 18:00, campo "La Sciorba" di Genova

 

Girone O7

Golfo Paradiso Pro Recco C.A. – Football Genova Calcio, ore 18:00, campo "Recco San Rocco" di Recco

 

Girone O8

Vallescrivia 2018 – Lavagnese 1919 A.S.D., ore 18:00, campo "Fausto Maluberti" di Ronco Scrivia

Redazione

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