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Calcio | 07 agosto 2026, 20:03

Calciomercato | L'esperienza di Luca Piana per la difesa del Vado, oltre 250 partite in Serie C per il centrale genovese

Calciomercato | L'esperienza di Luca Piana per la difesa del Vado, oltre 250 partite in Serie C per il centrale genovese

La nota rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Luca Piana, difensore centrale classe 1994 reduce dall’esperienza al Pontedera nella seconda parte della stagione 2025/26.

Originario di Genova, Luca vanta alle spalle una lunga e importante carriera in Serie C. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile della Sampdoria, veste le maglie di Como, Viareggio, Pistoiese, Pro Piacenza, Alessandria, Paganese, Pontedera, Potenza, Arzignano Valchiampo, Cavese e infine nuovamente Pontedera.

Con più di 250 presenze in Serie C, Luca porta in rossoblù esperienza, leadership e personalità da mettere a servizio di tutti i compagni.

Benvenuto a Vado, Luca!

cs

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