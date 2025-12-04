Libertas Liguria. Via alla nuova edizione del corso per Educatori Sportivi in Disabilità dedicato a Honorè Vernetti

Si è svolto nel weekend a Loano parte del Corso Educatore Sportivo in Disabilità organizzato da E.P.S. Libertas Centro Regionale Liguria e dedicato alla memoria di Honoré Vernetti. L’ edizione 2025/26 del corso, avviato lo scorso 19 novembre, ha l’obiettivo di fornire contributi formativi, per svolgere azioni di sostegno educativo, all’attività motoria e sportiva, di persone con Disabilità di vario genere: Intellettivo Relazionale, Neuro-Motorio, Sensoriale.



Durante lo scorso weekend i 19 iscritti, Tecnici Sportivi, Educatori ed Operatori di Enti Terzo Settore, Dirigenti di Società Sportive, provenienti dalle Provincie di Imperia e Savona, hanno seguito gli interventi qualificati di professionisti del Settore, svolto attività esperienziali sul campo, assistito ad attività dimostrative in riferimento ad alcune discipline sportive, dedicate alle differenti Tipologie di disabilità Per l’Area Tecnico Sportiva prof. MARCO BARISCIANI (Nuoto per Disabili Sensoriali e Intellettivi -relazionali) GIANFILIPPPO MIRABILE, Nazionale e Paratleta Olimpionico ((Cannottaggio e ParaCiclismo) prof. MASSIMO SABATINO ( Basket Integrato Overlimits). Per l’Area Discipline Applicate dott. GIANLUIGI BOCCHIO (Aspetti Medici), dott GIOVANNI TABBO ‘ (Psicologia). Le attività esperienziali e dimostrative, svolte sul campo e in piscina, con alcuni atleti con disabilità, a cominciare da Gianfilippo Mirabile (remorrgometro e Ciclismo su rullo), ASD Imperia Viva (Nuoto e Parahokey) , ASD Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga ( Basket Integrato Overlimits) e il Comitato Regionale Liguria PallaPugno con l'istruttore Fipap e formatore Libertas DANIELE BERTOLOTTO.



Durante il programma del corso, alle ore 1700 di sabato 29, sul campo del Palazzetto dello Sport, è stato dedicato un minuto di silenzio alla memoria di Honoré Vernetti, recentemente scomparso, che per tanti anni aveva calcato quel parquet, quale importante giocatore del fortissimo Loano Basket Club. Oltre ai partecipanti al Corso, si sono uniti nel momento commemorativo il Comune di Loano rappresentato dal V.ce Sindaco dott. Bocchio e i giocatori delle squadre U17 di Pallacanestro Loano E. Garassini e B.C. Cairo, successivamente impegnati in una gara di campionato.

Il Corso proseguirà giovedì 4 dicembre con l’intervento in call-conference con l’Avv. Cristina Anelli che tratterà gli aspetti legali circa l’attivita sportiva con persone disabili e successivamente con un periodo di Tirocinio svolto dai corsisti.



Il superamento di un questionario conclusivo, dara diritto al rilascio da parte di EPS Libertas il Brevetto Educatore Sportivo in Disabilità, inserito nel sistema di Qualifica previsto dalla Scuola di Formazione di Libertas Nazionale, con riconoscimento CONI



Il corso è organizzato da Libertas Comitato Regionale Liguria

Presidente e Direttore del Corso Cav. Roberto Pizzorno

Tutor coordinatore del corso prof. Massimo Sabatino



