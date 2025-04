Petanque: quinto successo consecutivo per il Ventimiglia, battuta a Peglia la formazione piemontese del Savigliano

Ennesimo successo, il quinto finora, per 10-8 per la compagine ventimigliese allenata da Michele Zuppardo che sui propri campi in via Peglia, ha inflitto alle forti avversarie, con le quali contenderà sino alla fine del campionato il titolo italiano assieme alle genovesi dell' ABG. La gara, fin dal 1° turno, è stata in mano al gruppo ventimigliese che grazie alle vittorie nella terna, con Peirano, L. Greco e Claps (13-3) e nella gara a coppie con Bagalà- R. Greco (13-9) si portavano sul 4-0. Così, mantenevano le distanze fino al 3° turno di incontri col punteggio di di 8-4, ciò grazie ai successivi successi ottenuti da Simona Claps ( 13-2) nell' individuale e con Peirano- De Luca ( 13-4) in quella a coppie.

Con due vittorie di margine sulle piemontesi, per le ragazze ventimigliesi, bastava, nel 4° e ultimo turno di confronti,vincerne uno e così avveniva in un' appassionante gara a terne, con Peirano, L. Greco ( sostituita poi da Claps) e De Luca, vinta di misura per 13-11. Le ventimigliesi, pur perdendo le due gare individuali, non venivano rimontate dalle piemontesi e così, forse come previsto, l incontro terminava per 10-8. Il prossimo appuntamento, con la penultima giornata di questa prima fase, è previsto per domenica 4 maggio con il confronto casalingo contro la Bovesana con inizio alle ore 14,30. infine, in campo maschile, in questo turno di gare, ci sono stati risultati contrastanti. In serie A, viene sconfitta in trasferta la Biancheri- Muller Bordighera dalla Costigliolese per 16-6. In A/2, importante successo esterno per il Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia che a S. Bartolomeo, vince per 10-8 e consente loro di rimanere al 5° posto in classifica sempre a un passo dalle final-four. Sabato prossimo i bordigotti, ospiteranno il Vita Nova Savigliano; mentre i ventimigliesi, saranno in trasferta contro la capolista Valle Maira. Inizio alle 14,30.