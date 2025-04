Outdoor. Da sabato 19 aprile nuovo calendario di escursioni guidate gratuite a cura del Parco delle Alpi Liguri

Partirà sabato 19 aprile un nuovo calendario di escursioni guidate gratuite con servizio bus navetta, organizzate dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri - in collaborazione con il Comune di Triora - alla scoperta dei sentieri e delle cime più spettacolari delle Alpi Liguri in Alta Valle Argentina, in compagnia di una Guida Ambientale Escursionistica qualificata.

Le escursioni, previste al sabato fino al mese di settembre, offriranno nuovamente un’occasione per vivere il territorio e allo stesso tempo usufruire di una forma di mobilità amica dell’ambiente; sarà infatti possibile raggiungere il punto di partenza dell’escursione con un servizio di bus navetta gratuito che potrà partire, in base all’itinerario di volta in volta stabilito, dalle stazioni ferroviarie di Imperia oppure di Taggia o Sanremo.

Le uscite interesseranno il territorio di Triora e dintorni e sono state finanziate nell’ambito del Bando PNRR Next Generation EU - M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi”, sul Progetto “I Custodi di Triora” ideato dall’Amministrazione comunale, che ha ottenuto la quarta posizione nella graduatoria nazionale per i fondi PNRR del Ministero della Cultura destinati a investimenti di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento.

Il servizio sarà totalmente gratuito e comprenderà il trasporto andata e ritorno e l’escursione guidata. Per informazioni sui punti di ritrovo del bus navetta sarà necessario di volta in volta contattare la guida di riferimento. Ditta affidataria del servizio bus navetta è risultata la “Diana Tours - Coach Company & Tour Operator” di Diano Marina.

I posti a disposizione sul bus navetta sono limitati (max 19 persone): per ogni escursione sarà dunque obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la Guida Ambientale Escursionistica Antonella Piccone.

Le date al momento previste per le escursioni potranno subire variazioni in base alle previsioni meteo: il programma completo e le eventuali modifiche saranno sempre disponibili e aggiornati sul sito ufficiale e sulle pagine Facebook e Instagram dell’Ente Parco.

“Con questa iniziativa il Parco delle Alpi Liguri, dichiara il presidente Alessandro Alessandri, si riconferma quale 'motore' indispensabile per lo sviluppo e conservazione del territorio. Una iniziativa questa, totalmente gratuita, il cui scopo è quello di incoraggiare residenti e turisti a scoprire o riscoprire la natura dell’entroterra e in questo caso in particolare della Valle Argentina. Nel contempo è possibile anche praticare attività fisica all’aria aperta e anche approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico, con la sua biodiversità floristica e faunistica, senza dimenticare la storia, la cultura e le tradizioni. Escursioni dove il turismo sostenibile, conclude Alessandri, è il nostro obiettivo”.

“Da parte del Comune di Triora c'è grande soddisfazione”, commenta Giacomo Oliva, Assessore del Comune di Triora, “nel portare avanti per il secondo anno consecutivo questo partenariato con il Parco delle Alpi Liguri, che permette di promuovere e valorizzare il nostro territorio, portando sempre nuove persone alla scoperta delle sue bellezze e del suo patrimonio naturalistico, cogliendo nel segno lo scopo del Progetto del PNRR “I custodi di Triora”, volto appunto alla valorizzazione del borgo di Triora e di tutte le sue bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali".

[Il Progetto “I Custodi di Triora” PNRR Next Generation EU - M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” ricade nella Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura” - Componente 3 “Cultura 4.0 (M1C3)” - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”].

Per saperne di più: https://parconaturalealpiliguri.it/progetto-i-custodi-di-triora/

Sabato 19 aprile

ANELLO DELLE CAPPELLETTE DI TRIORA

L’escursione inizierà da Triora, uno dei Borghi più belli d’Italia, noto anche come il “Paese delle Streghe”. Incamminandosi lungo una mulattiera che attraversa terrazzamenti adibiti a orto e tratti fra alberi di castagni si giungerà a Loreto, piccolo agglomerato di case a strapiombo, sovrastate dal Santuario Nostra Signora di Loreto. Qui si potrà ammirare il moderno ponte, costruito intorno agli anni Sessanta. Proseguendo si attraverserà un bosco misto, impreziosito dalle fioriture primaverili, sino a giungere alla Chiesa di San Bernardino, piccola chiesa campestre posta su un poggio, da dove si gode di una splendida vista sulla valle: un piccolo scrigno che racchiude un ciclo di pregevoli affreschi risalenti al XV-XVI secolo. Da qui si farà nuovamente ritorno a Triora.

Durata: 4 ore - Distanza: 7 km - Dislivello: 450 m – Difficoltà: E

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (facoltativi), pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, giacca a vento o cerata, cappellino, crema solare, acqua almeno 1 litro e mezzo. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Info e prenotazioni: Antonella Piccone - Tel. 391 1042608

Tutte le date

Sabato 19 aprile: Anello delle Cappellette di Triroa

Sabato 26 aprile: Erbe spontanee e dintorni dal Mulino di Pio a Triora

Sabato 3 maggio: Triora - Lago Degno

Sabato 10 maggio: Anello del Pin

Sabato 17 maggio: Triora - Goina

Sabato 24 maggio: Verdeggia - Triora

Sabato 31 maggio: Anello delle Cappellette di Triora

Sabato 7 giugno: Anello del Pin

Sabato 14 giugno: Anello Monte Pietravecchia

Sabato 28 giugno: Monesi di Triora - Monte Saccarello

Sabato 5 luglio: Colle Melosa - Cima Marta

Sabato 12 luglio: Triora - Goina

Sabato 19 luglio: Triora – Rocca Penna

Sabato 2 agosto: Colle Melosa – Balconi di Marta

Sabato 23 agosto: Anello di Verdeggia

Sabato 6 settembre: Anello del Monte Pellegrino

Sabato 13 settembre: Anello di Realdo