Settebello "pasquale" per l'Asta delle Stelle nello Sport a sostegno della Gigi Ghirotti

Genoa, Sampdoria, Spezia, Pallavolo e Nuoto. La settimana "pasquale" dell’Asta delle Stelle nello Sport propone sette interessanti cimeli per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano, concretamente, esprimere il proprio sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Appuntamento su www.memorabid.com/stellenellosport.

Le speranze di salvezza della Sampdoria passano dal gol segnato da Giuseppe Sibilli nella vincente partita contro il Cittadella di sabato scorso. Il Genoa schiera Stefano Sabelli, dal 2022 colonna della fascia destra sia difensiva che offensiva. Una delle certezze dello Spezia in questo campionato di B di alto profilo è rappresentata da Francesco Pio Esposito.

Luca Porro, reduce dalla sua prima Olimpiade conclusa al quarto posto, è pronta a "schiacciare" per la Ghirotti. E' uno degli atleti più amati dalla Liguria sportiva e ora, da Padova, è pronto a lanciare un messaggio solidale con la sua maglia all'asta. Attenzione anche alla maglia azzurra della giovane Alessia Orro. Il Nuoto è ottimamente rappresentato dalle cuffie di Matteo Rivolta e Leonardo Deplano, raccolte da Stelle nello Sport in occasione dell'ultima edizione del Trofeo Nico Sapio firmato Genova Nuoto.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.

Clicca su www.memorabid.com/stellenellosport per accedere alle Aste di Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti su Memorabid!