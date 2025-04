Ha provato ancora una volta a buttare il cuore oltre l'ostacolo la Liguria Under 17, ma l'Emilia Romagna ha fatto valere tutte le proprie qualità per superare in rimonta la Rappresentativa di Nicola Rossi e Dario Oddone.

Il mancato approdo in finale non mina di un centimetro il grande orgoglio per il percorso intrapreso da tutta la rosa scesa in campo sui campi siciliani.