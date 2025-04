Golden Trail World Series: appuntamento tra meno di un mese nel Golfo dell'Isola

Nel Golfo dell’Isola, sabato 17 maggio, il grande trail running internazionale andrà nuovamente in scena in una delle sue location più avvincenti e affascinanti, nel territorio di Noli, con Il Golfo dell’Isola Trail Race, organizzato da Golfo dell’Isola e TriO Events, tra le otto tappe mondiali della Golden Trail World Series 2025 by Salomon.

Sullo stesso tracciato che ha visto incoronare i campioni dell’edizione 2023 torneranno a sfidarsi i 30 migliori atleti e le 30 migliori atlete della classifica generale GTWS 2024, insieme ad altri élite invitati tramite wild-card. La destinazione turistica, comprendente anche Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio, metterà ancora una volta a dura prova i trail runner con i suoi aspri sentieri di montagna, tipici della riviera di Ponente, e le spettacolari panoramiche sul Mar Ligure.

IN GARA I MIGLIORI ATLETI AL MONDO

Al maschile, è pronto a farsi valere nel savonese il marocchino Elhousine Elazzaoui (Nnormal), che proprio dall’exploit nolese nel 2023 aveva lanciato la sua ascesa fino alla vittoria del circuito l’anno seguente. Dal sesto posto della classifica overall lo svizzero Roberto Delorenzi (Brooks Trail Runners), mentre gli italiani sulla start line saranno Cesare Maestri (Nike Trail), Alberto Vender (New Balance), Mattia Tanara (Team Scott) e Marco Filosi (S.A. Valchiese - Salomon). A guidare le top runner la vincitrice del GTWS 2024, la keniota Joyce Njeru (Nnormal), che dovrà battersi con la regina del Golfo dell'isola Trail Race, Madalina Florea dalla Romania, trionfatrice nel 2023 in entrambe le gare e sesta overall nella passata edizione. A difendere il tricolore, Alice Gaggi e Vivien Bonzi (Brooks Trail Runners), Caterina Stenta (Joma) e Alice Minetti (Aliaipiedi - Boves Run).

IL TRACCIATO E LE PARTENZE

Da Corso Italia la sfida prenderà il via sul tracciato a ‘fiore’ di 26 km con 1.400m D+: dopo un breve giro di lancio, i partecipanti correranno su quattro ‘petali’ tutti convergenti nella Fan Zone in Piazzetta Chiappella, centro nevralgico dell’impresa visto che vi transiteranno cinque volte lungo il percorso, l'ultima delle quali per tagliare l’ambito traguardo. Nel primo ‘petalo’ conquisteranno Capo Noli immersi nella macchia mediterranea, con magnifici scorci sull’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, fino a raggiungere l’ultimo ‘petalo’, con l’assalto al Monte Ursino e al suo Castello, che si staglia sul centro storico medievale dell’antica Repubblica Marinara.

Le scalinate della Fan Zone accoglieranno il pubblico, tra accompagnatori, cittadini e curiosi, che potrà assistere alla diretta YouTube su maxischermo e fare il tifo per i propri beniamini, con campane e gadget forniti dall’organizzazione, vivendo appieno le emozioni della gara. Il Golfo dell'Isola Trail Race sarà, inoltre, trasmesso in diretta su Eurosport (dalle ore 12 alle 14) e sui relativi canali social.

Alle ore 11.40 partenza della batteria donne, seguita alle ore 11.50 dalla batteria uomini e, per concludere, da quella riservata ad amatori e appassionati. Venerdì 16 maggio, invece, si svolgerà un trail promozionale per bambini da 0 a 7 anni (500 m) e ragazzi dagli 8 ai 17 anni (3 km, D+ 100 m). Le iscrizioni sono aperte su ilgolfodellisolatrail.com

8 TAPPE E UNA FINALE

Con le sue 8 tappe in calendario, la Golden Trail World Series 2025 si apre in Oriente: prima in Giappone con il Kobe Trail (19 aprile), poi in Cina con il Jinshanling Great Wall Trail (26 aprile) sulla Grande Muraglia. Dopo Noli, sarà la volta della storica Zegama-Aizkorri in Spagna (25 maggio), per continuare con l'iconica Broken Arrow Skyrace negli Stati Uniti (22 giugno) e il Tepec Trail in Messico (29 giugno). Ultimi appuntamenti in Austria, con il Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (2 agosto), e in Svizzera, con la Sierre-Zinal (9 agosto). I tre migliori risultati di ogni atleta saranno conteggiati per la classifica generale, con punti raddoppiati nella finale, la cui location sarà annunciata successivamente (9-12 ottobre).