Calcio, Juniores di Eccellenza. Campomorone campione! Il Rivasamba si arrende 3-2 in finale

E' stata una finale degna di un campionato regionale di Eccellenza combattuto fino all'ultimo tra le formazioni Juniores della nostra regione.

Alla fine a festeggiare, nella cornice del San Rocco di Recco, è stato il Campomorone, vincitore per tre reti a due sul Rivasamba.

I calafati non hanno però mai mollato nel corso dei 90 minuti, rispondendo con Calcagno al rigore trasformato da Consoli. Lo stesso Consoli ha riportato avanti i biancoblu a poco più di cinque minuti dal termine della prima frazione.

Al rientro dagli spogliatoi è arrivato il tris di Secka, a cui ha replicato Carniel due giri d'orologio più tardi.

Il risultato, pur con opportunità da una parte e dall'altra, non è più cambiato fino al termine, per il trionfo finale del Campomorone.