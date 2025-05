Pallavolo femminile: al Liceo Giordano Bruno conquista il titolo regionale studentesco

E' stata la squadra femminile di pallavolo del Liceo "Giordano Bruno" di Albenga a trionfare ai Campionati Studenteschi 2025, riportando a casa il titolo dopo sei anni e replicando lo storico successo ottenuto nel 2019.

Il percorso della squadra è stato impeccabile fin dalle fasi iniziali della competizione, dove le ragazze hanno saputo imporsi con sicurezza sulle avversarie dei turni eliminatori. In semifinale hanno superato con autorevolezza la rappresentativa di La Spezia, dimostrando solidità in campo e grande concentrazione. La finale contro Imperia è stata una vera e propria battaglia sportiva. Le due rappresentative si sono equivalse per tutta la durata dell’incontro, dando vita a una sfida intensa, combattuta punto su punto, che si è decisa solo al tie break. Nelle fasi topiche del match, la squadra ha saputo mantenere il sangue freddo e ha conquistato la vittoria con grinta e spirito di squadra.

A guidare la squadra in questo percorso sono stati i docenti Antonello Garzoglio, Antonio Tricoli e Nicola Rossi, che con professionalità e dedizione hanno saputo valorizzare il talento delle ragazze, costruendo un gruppo coeso e competitivo.

Con questa vittoria, il Liceo Giordano Bruno si conferma ancora una volta eccellenza sportiva a livello regionale, suscitando orgoglio e entusiasmo in tutta la comunità scolastica.