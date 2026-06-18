Pallapugno Deseu | Terminati i gironi d'andata della stagione regolare: Molli insegue la quadretta di Guasco in striscia positiva

Giro di boa della stagione regolare per le quadrette di pallapugno. Olivieri opere edili Duseu cede 9-4 in casa del Castagnole e, alla fine del girone di andata, occupa l'undicesimo posto in classifica con due punti. Stasera a Canale, la formazione di capitan Matteo Molli comincerà il girone di ritorno. Mentre venerdì 26 giugno a Dolcedo, i ragazzi allenati da Riccardo Aicardi attendono la sfida contro l'ex Federico Raviola.
Partita eccezionale per la quadretta di Jacopo Guasco in Serie C1. Allo sferisterio Gandolfo di Dolcedo, è vittoria per 9-0 contro il quotato Ceva. Duseu si porta così a sei punti, a ridosso delle prime in classifica, grazie a una bella striscia di tre successi consecutivi. “Abbiamo fatto una prestazione quasi perfetta sfruttando le loro incertezza” commenta il capitano al termine dell'incontro. Prossimo appuntamento martedì 23 giugno, in casa contro Bormidese per la prima di ritorno.