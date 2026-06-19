Vado Ligure | Investimenti sulle associazioni del territorio: 162 mila euro per sport, cultura e salute

La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato gli indirizzi operativi per l’assegnazione dei contributi economici destinati alle associazioni del territorio per l’anno 2026, confermando il proprio impegno a favore del volontariato, della partecipazione civica e delle attività di interesse generale svolte dalle realtà associative locali.



L’amministrazione ha stanziato complessivamente 162.000 euro, finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione vincolato, per sostenere le associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni. Le risorse saranno assegnate mediante specifici bandi pubblici articolati in tre ambiti di intervento: associazionismo sportivo, associazionismo socio-culturale e ricreativo e associazioni impegnate nella tutela e promozione della salute.



L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di valorizzazione del principio di sussidiarietà e del ruolo fondamentale svolto dall’associazionismo nella crescita sociale, culturale e sportiva della comunità. Attraverso questi contributi, il Comune intende sostenere attività rivolte a bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, oltre a favorire la gestione di impianti sportivi, strutture socio-ricreative e servizi di carattere socio-sanitario.



"L'associazionismo rappresenta una delle espressioni più autentiche della partecipazione civica e della responsabilità condivisa verso la comunità - commenta il sindaco Fabio Gilardi - I principi di libertà associativa e di sussidiarietà trovano ogni giorno concreta attuazione attraverso l'impegno delle tante associazioni che operano sul nostro territorio e che contribuiscono in modo determinante al benessere collettivo".



"Le associazioni sportive, culturali e ricreative - aggiunge - costituiscono un patrimonio umano e sociale di straordinario valore. Sono autentici presìdi territoriali che, grazie all'opera di volontari, dirigenti e collaboratori, mantengono vive le relazioni sociali, promuovono la partecipazione dei cittadini e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità".



Il loro ruolo infatti, avverte il primo cittadino, va ben oltre l'organizzazione di eventi e iniziative: "Le associazioni rappresentano partner fondamentali dell'amministrazione comunale nello svolgimento di attività di interesse generale, contribuendo alla crescita educativa dei giovani, alla promozione dello sport e della cultura, al sostegno delle persone più fragili e alla costruzione di una comunità inclusiva e solidale".



Per queste ragioni il Comune ha scelto di destinare risorse significative al sostegno dell'associazionismo locale. "Non si tratta semplicemente di un contributo economico - conclude il sindaco - ma di un investimento sul capitale sociale della nostra città e sulle persone che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze e passione per il bene comune".



Con la delibera approvata, la giunta ha inoltre demandato al settore competente l’avvio di tutte le procedure necessarie per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi relativi all’annualità 2026.