Libertas | Il Trofeo Nazionale di pattinaggio artistico si disputerà a Varazze, appuntamento a fine ottobre

Il pattinaggio artistico a rotelle Libertas torna protagonista in Liguria con uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo nazionale. Il Centro Regionale Libertas Liguria, in collaborazione con le società affiliate alla Libertas operanti nel settore del pattinaggio artistico, ha infatti avviato l’organizzazione del Trofeo Nazionale Libertas di Pattinaggio Artistico, una manifestazione di grande rilievo che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2026 al Palazzetto dello Sport di Varazze.
L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti per il movimento sportivo legato alla Libertas, storica realtà italiana di promozione sportiva che da decenni sostiene e valorizza la pratica sportiva a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani e allo sport dilettantistico.
Per info: crliguria@libertasnazionale.it pattinaggiolibertasliguria@gmail.com
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