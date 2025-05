Meeting Città di Savona. Mena, Hunt e tanto azzurro per i 200 metri

Europa, Africa e Americhe: tre continenti saranno rappresentati da protagonisti di ottimo livello nei 200 metri di Savona. La velocità è sempre stata un piatto forte del Meeting internazionale Città di Savona: la 14esima edizione, in programma mercoledì 21 maggio al centro polisportivo “Giulio Ottolia” (diretta Rai Sport dalle 15:45 alle 18:25), non farà eccezione, a partire da un mezzo giro di pista che accoglierà nuovamente il primatista del meeting Reynier Mena. Lo sprinter cubano, da allievo due volte bronzo ai Mondiali Under 20, ha un personale da 19.63, record nazionale. Mena è il vincitore delle ultime due edizioni alla Fontanassa: nel 2023 il successo venne incorniciato da un sontuoso 19.95 che portò per la prima volta Savona sotto i 20 secondi. Sui blocchi troverà il sudafricano Sinesipho Dambile, oro nella 4x100 e bronzo nei 200 ai Mondiali Under 20 2021: arrivato un mese fa a Gaborone al personal best con 20.01 (vento -1.8 mt/s), vedremo se in Liguria sarà pronto ad abbattere il muro dei 20.00. Attenzione agli azzurri: Andrea Federici, attualmente in Cina per le World Relays, lo scorso anno scese a 20.35, mentre Diego Nappi (20.79 di PB) è campione d’Europa Under 18 in carica e primatista italiano Allievi.

A proposito di Under 18, Amy Hunt nel 2019 con 22.42 siglò un record mondiale di categoria ancora in vigore: la britannica, autrice di 22.86 sabato scorso a Shanghai in Diamond League, sarà la vedette dei 200m donne di Savona, opposta alla svedese Julia Henriksson (primatista nazionale all’aperto con 22.69 e indoor con un ancor più probante 22.83) e a numerose azzurre. Ci saranno due reduci dalle World Relays come la migliore specialista italiana Dalia Kaddari, campionessa d’Europa Under 23 nel 2021 arrivata in carriera a 22.64, e Vittoria Fontana, al rientro su questa distanza dopo una stagione travagliata, detentrice di un personale da 22.97. Attenzione alla 16enne Margherita Castellani: argento europeo Under 18 nel 2024, sfida un personale “verde speranza” da 23.35.