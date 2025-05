Atletica Val Lerrone brilla ai Regionali: oro per Anna Giribaldi e argento per Celeste Secchi nelle Prove Multiple

Weekend di grande soddisfazione per l’Atletica Val Lerrone, protagonista ai Campionati Regionali Prove Multiple AJPS e Giovanili (categorie ragazzi e cadetti) con due prestazioni di rilievo che hanno portato a casa un titolo regionale e una medaglia d’argento.



Anna Giribaldi si è laureata campionessa regionale nell’eptathlon categoria Allieve, dominando la competizione con 3523 punti e salendo sul gradino più alto del podio. Un risultato brillante impreziosito da numerosi personali:

• 100 hs: 16”75 (PB)

• Salto in alto: 1.35 m

• Getto del peso: 9.48 m (PB)

• 200 m: 28”02 (PB)

• Giavellotto: 20.99 m

• Salto in lungo: 4.81 m (PB)

• 800 m: 2’46”65



Nella categoria Cadette, Celeste Secchi ha conquistato la medaglia d’argento nell’esathlon, chiudendo al secondo posto con 2979 punti e registrando anche lei diversi primati personali:

• 80 hs: 15”12 (PB)

• Salto in lungo: 3.98 m

• Giavellotto: 27.99 m (PB)

• Getto del peso: 8.36 m (PB)

• Salto in alto: 1.23 m (PB)

• 600 m: 2’12”57 (PB)



“Risultati che premiano l’impegno costante delle nostre atlete - ha dichiarato il presidente Andrea Verna che con il tecnico Adina Navradi segue la preparazione delle atlete - il nostro settore giovanile è in costante crescita e, al di là dei risultati personali, tutti dimostrano grande entusiasmo, impegno e riescono a migliorarsi costantemente’.