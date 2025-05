Calcio. Le porte della Prima Categoria si spalancano per il Cisano, battuto 2-1 il Pietra Ligure U21 nella finale playoff

CISANO - PIETRA LIGURE UNDER 21 2-1 (34' Rossignolo, 62' Antonelli - 29' Ferraro)



51' FINISCE QUA! IL CISANO BATTE 2-1 IL PIETRA LIGURE E SI AGGIUDICA I PLAYOFF!

46' Garofalo ha il match point, un rimbalzo poco felice del pallone inganna il centrocampista di casa

45' saranno sei i minuti di recupero

44' giallo per Enrico

43' Di Crescenzo calcia dal limite forte sul primo palo, attento Rovetta

39' sei minuti alla fine, due cambi per il Cisano. Ardoino lascia il campo a Piazza, Ricotta subentra a Rossignolo

36' Conclusione affrettata di Spinelli, la punta calcia di prima intenzione oltre la traversa

35' nuovo cambio per il Pietra: Velasquez per Siriu

34' ammonito Di Crescenzo

33' si distende il Cisano: tacco di Spinelli per Donà, conclusione poco convinta

32' Caputo esce tra gli applausi, al suo posto c'è Garofalo

31' girata immediata di Rossignolo, buona l'intenzione, difficile trovare la porta

31' Ferlaino esce nel Pietra, Pisano punta su Kazazi

30' un quarto d'ora separa il Cisano dalla vittoria dei playoff

25' un cambio per parte, nel Pietra Oddone per Garabello, Porcella lancia Velaj per Piotto

24' ammonito Daprile

18' cambia subito Pisano: Patitucci per Guallini

17' IL CISANO LA RIBALTA! ANTONELLI! PUNIZIONE MORTIFERA CHE RIMBALZA DAVANTI A ROMANO E SI INFILA SUL PALO LUNGO!

15' giallo per il Pietra, ammonito Badano

12' c'è meno ordine rispetto al primo tempo, si inizia a percepire il peso della posta in palio

5' il primo tiro della ripresa è di marca ospite, Guallini scambia con Vignaroli, Rovetta c'è

1' si riparte! non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



48' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Raimondo

45' saranno tre i minuti di recupero

40' ammoniti Garabello e Caputo

34' IL PAREGGIO DEL CISANO! ROSSIGNOLO! COLLO DESTRO CHE TOCCA LA TRAVERSA E PER BONAVITA RIMBALZA IN PORTA! 1-1!

30' Distrazione clamorosa per i padroni di casa, il Cisano fatica molto nella fase di non possesso sulla propria trequarti

29' PIETRA IN VANTAGGIO! FERRARO! IL CENTRALE COLPISCE INDISTURBATO DI TESTA, BIANCOCELESTI AVANTI!

25' confermato il cambio, entra l'ex attaccante dell'Andora

23' problemi per Ardissone, si scalda Spinelli

19' risponde il Pietra! Gran cross da destra per Di Crescenzo, il taglio arriva con una frazione di ritardo rispetto alla traiettoria della sfera. Il numero sette manca l'impatto vincente per centimetri

16 PALO DEL CISANO! Pasticcia il Pietra, Donà serve subito Rossignolo, gran battuta al volo di destro, il montante salva Romano

15' recupero alto di Ardoino, Rossignolo verticalizza subito per Donà, perfetta la chiusura di Ferraro

13' un tiro scentrato di Garabello riaccende l'azione del Peitra Ligure, palla sul secondo palo che non crea problemi a Rovetta

11' Pietra molto aggressivo in queste prime battute, buono il numero delle seconde palle vinte dai biancocelesti

5' il format playoff prevede i tempi supplementari in caso di parità al novantesimo. Nel caso l'equilibrio permanesse fino al 120' si aggiudicherà il match il Cisano

3' Donà verticale per Rossgnolo, attento Romano in uscita bassa

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CISANO: Rovetta, Enrico, Piotto, Ardoino, Munì, Caputo, Donà, Antonelli, Ardissone, Rimassa, Rossignolo.

A disposizione: Zunino, Galati, MAntero, Velaj, Spinelli, Piazza, Santanelli, Ricotta, Garofalo.

Allenatore: Porcella



PIETRA LIGURE UNDER 21: Romano, Badano, Daprile, Rossello, Ferraro, Garabello, Ferlaino, Siriu, Di Crescenzo, Vignaroli, Guallini.

A disposizione: Illiano, Chiola, Santoro, Velasquez, Duarte, Kazazi, Patitucci, Oddone.

Allenatore: Pisano



Arbitro: Bonavita di Albenga