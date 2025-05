3 campioni olimpici, 137 medaglie internazionali e 25 Paesi rappresentati: tutto pronto per il Meeting Città di Savona

Tanti protagonisti internazionali e una certezza: il Meeting Città di Savona sarà come di consueto un momento di grande spettacolo atletico. La manifestazione “griffata” Atletica Savona andrà in scena domani mercoledì 21 maggio dalle ore 15:50 (diretta Rai Sport dalle 15:45 alle 18:25) e costituirà non solo l’apertura della stagione della grande atletica internazionale in Italia ma anche un’occasione per vedere all’opera alcuni “big” dell’atletica azzurra e mondiale. Il cast in pista al centro polisportivo “Giulio Ottolia” (25 Paesi rappresentati) porterà idealmente in dote qualcosa come 137 medaglie internazionali, in un conteggio che tiene conto solo di rassegne “titolate” (Olimpiadi, Mondiali assoluti e giovanili e campionati continentali assoluti e “under”): 3 ori, un argento e 3 bronzi ai Giochi Olimpici; 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi ai Mondiali; 3 ori e 4 bronzi ai Mondiali Under 20 o Under 18; qualcosa come 15 ori, 14 argenti e 12 bronzi nei vari campionati continentali; un forziere di 29 ori, 27 argenti e 16 bronzi nelle rassegne continentali giovanili. Tra i tre ori olimpici c’è una campionessa a cinque cerchi in carica: è Thea Lafond, triplista di Dominica regina a Parigi (primo oro per il suo Paese nella storia delle Olimpiadi) che sarà in pedana nella specialità prevista alle 17.00. L’azzurro Lorenzo Patta, in pista sui 100m, lanciò la 4x100 arrivata al leggendario oro di Tokyo 2021. Il giamaicano Omar McLeod conquistò l’oro ai Giochi di Rio 2016 sui 110m ostacoli: a Savona affronterà il campione d’Europa di Roma 2024, l’azzurro Lorenzo Simonelli. Simonelli è uno dei quattro primatisti italiani assoluti individuali outdoor al via del Meeting Città di Savona edizione numero 14: tra pista e pedane la rassegna avrà al via anche il pesista Leonardo Fabbri (22,95 di record italiano a Savona 2024, limite portato poi a 22,98) e il binomio Alessandro Sibilio (di recente vincitore della tappa di Diamond League di Doha)-Ayomide Folorunso nei 400m ostacoli maschili e femminili.

L’elenco degli atleti top del Meeting Internazionale Città di Savona (nome, nazionalità e primato personale per ciascuno):

100m UOMINI

Arthur Cissé (CIV) – 9.93

Louie Hinchliffe (GBR) – 9.95

Ronal Longa (COL) – 9.99

Pablo Mateo (FRA) – 10.08

Matteo Melluzzo (ITA) – 10.12

Lorenzo Patta (ITA) – 10.13

Samuele Ceccarelli (ITA) – 10.13

Roberto Rigali (ITA) – 10.19

100m DONNE

Maria Isabel Perez (ESP) – 11.07

Boglarka Takacs (HUN) – 11.10

Lorène Dorcas Bazolo (POR) – 11.10

Maboundou Koné (CIV) – 11.17

Gloria Hooper (ITA) – 11.24

Alessia Pavese (ITA) – 11.35

200m UOMINI

Reynier Mena (CUB) – 19.63

Ryan Zeze (FRA) – 19.90

Andrea Federici (ITA) – 20.35

200m DONNE

Amy Hunt (GBR) – 22.42

Dalia Kaddari (ITA) – 22.64

Julia Henriksson (SWE) – 22.69

Vittoria Fontana (ITA) – 22.97

Margherita Castellani (ITA) – 23.35

400m UOMINI

Jonathan Jones (BAR) – 44.43

Samuel Reardon (GBR) – 44.70

Jean Paul Bredau (GER) – 44.96

Lorenzo Benati (ITA) – 45.39

400m DONNE

Gabby Scott (PUR) – 50.52

Sharlene Mawdsley (IRL) – 50.71

Alessandra Bonora (ITA) – 52.20

1500m UOMINI

Ignacio Fontes (ESP) – 3:33.27

Mohad Abdikadar (ITA) – 3:33.69

Joao Bussotti (ITA) – 3:35.65

Ossama El Kabbouri (ITA) – 3:35.94

110m OSTACOLI UOMINI

Omar McLeod (JAM) – 12.90

Lorenzo Simonelli (ITA) – 13.05

Jamal Britt (USA) – 13.07

100m OSTACOLI DONNE

Alaysha Johnson (USA) – 12.31

Reetta Hurske (FIN) – 12.68

Elena Carraro (ITA) – 12.84

Giada Carmassi (ITA) – 12.87

Elisa Maria Di Lazzaro (ITA) – 12.90

400m OSTACOLI UOMINI

Alessandro Sibilio (ITA) – 47.50

Vit Muller (CZE) – 48.41

Alex Knibbs (GBR) – 48.89

400m OSTACOLI DONNE

Ayomide Folorunso (ITA) – 53.89

Jessica Turner (GBR) – 54.77

Naomi Van Den Broeck (BEL) – 54.80

Rebecca Sartori (ITA) – 54.82

SALTO TRIPLO UOMINI

Emmanuel Ihemeje (ITA) – 17,29

Simone Biasutti (ITA) – 16,67

SALTO TRIPLO DONNE

Thea Lafond (DMA) – 15,02

Elena Andreea Taloș (ROM) – 14,47

Ottavia Cestonaro (ITA) – 14,22

Erika Saraceni (ITA) – 13,71

GETTO DEL PESO UOMINI

Leonardo Fabbri (ITA) – 22,98

Zane Weir (ITA) – 22,44

Nick Ponzio (ITA) – 21,83

Kyle Blignaut (RSA) – 21,21

Riccardo Ferrara (ITA) – 20,98

Foto: Leonardo Fabbri celebra con coach Paolo Dal Soglio il record italiano del peso a 22,95 il 15 maggio 2024 a Savona (Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona); Omar McLeod vince i 110m ostacoli a Rio de Janeiro (Colombo/FIDAL); Thea Lafond festeggia un oro storico per Dominica; Lorenzo Patta con la medaglia d'oro di Tokyo 2021 (Colombo/FIDAL); Lorenzo Simonelli in azione sui 110m ostacoli del Meeting di Savona 2023 (Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona); Alessandro Sibilio in gara a Savona nel 2023 (Michele Maraviglia/Meeting Città di Savona); Ayomide Folorunso festeggia il successo a Savona nel 2022 (Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona).