Calcio, D Club. Aperte le votazioni per eleggere i migliori giocatori del campionato, tra i candidati anche Diego Vita del Vado

Prende il via la 12ª edizione del D Club, uno degli appuntamenti di fine stagione più attesi dagli appassionati del grande mondo della Serie D.

Un appuntamento attesissimo che, più di ogni altro, accende i riflettori su chi davvero fa la differenza in campo. E quest’anno, tra i giocatori in nomination, brillano anche i protagonisti del Girone A, in particolar modo grazie ai portacolori di Gozzano, Bra, Vado e Vogherese.

Si parte dal portiere della Novaromentin Mathias Ferrante, passando dal difensore Edoardo Monza della Vogherese. in mediana uno spazio importante con i suoi gol e i suoi inserimenti se lo è guadagnato Stefano Tuzza del Bra.

In avanti, il D Club omaggia anche la concretezza e il talento di Diego Vita del Vado, fresco di rinnovo con il club del presidente Tarabotto, e Lorenzo Lischetti del Gozzano, candidato nella categoria Migliori Under.

Due le nominations della panchina: quella ovviamente di Fabio Nisticò, vincitore del campionato con il Bra, e di Manuel Lunardon, autore di una stagione strepitosa con lostesso Gozzano.

A decidere i vincitori saranno i tifosi, chiamati a fare la propria parte votando sul sito del Corriere dello Sport e di Tuttosport fino al 1° giugno.



CLICCA QUI per votare su Corriere dello Sport

CLICCA QUI per votare su Tuttosport



Al termine della fase online, il voto del pubblico sarà affiancato da quello della Giuria D Club, composta da giornalisti specializzati e tecnici esperti, per decretare i vincitori finali.



Le nominations

Miglior Portiere

Davide Costa (Bassano Virtus), Matteo Michielin (L’Aquila), Mathias Ferrante (Novaromentin), Fedele Iovino (Siracusa), Ettore Lagomarsini (Seravezza), Gerardo Iannaccone (Francavilla), Giovanni Stellato (Cassino), Filippo Cecchini (Pistoiese).



Miglior Difensore

Edoardo Monza (Vogherese), Roberto Codromaz (Ancona), Matteo Onofri (Ravenna), Fabrizio Ferrante (Casatese), Fallou Cham (Scafatese), Duccio Brenna (Livorno), Giuseppe Mattera (Ischia), Riccardo Capiluppi (Lentigione).



Miglior Centrocampista

Stefano Tuzza (Bra), Luca Maniero (Adriese), Paolo Rrapaj (Ravenna), Federico Angiulli (Teramo), Marco Spinosa (Guidonia), Lorenzo Panaioli (Foligno), Maiko Candiano (Siracusa), Pierfranesco Vecchione (Sarnese).



Miglior Attaccante

Diego Vita (Vado), Gianluca Ciriello (Brian Lignano), Umberto Eusepi (Sambenedettese), Lorenzo Gori (Ghiviborgo), Daniele Ferrandino (Folgore Caratese), Giancarlo Malcore (Casarano), Matteo Motti (Tau Altopascio), Leonardo Abreu (Cassino).



Miglior Under

Stefano Croce (San Donato Tavarnelle), Nicola Caccia (Virtus Ciseranobergamo), Mevale Kone (Vigor Senigallia), Lorenzo Lischetti (Gozzano), Alessandro Torri (Villa Valle), Milos Milicevic (Casarano), Mattia Maggio (Igea Virtus), Aleandro Manes (Imolese).



Miglior Allenatore

Fabio Nisticò (Bra), Andrea Quaresmini (Ospitaletto), Diego Zanin (Dolomiti Bellunesi), Alessandro Miramari (Forlì), Paolo Indiani (Livorno), Ciro Ginestra (Guidonia), Vito Di Bari (Casarano), Marco Turati (Siracusa), Tommaso Bellazzini (Ghiviborgo), Manuel Lunardon (Gozzano), Massimo Pizzulli (Martina), Marco Pomante (Teramo).