Calcio. Oneglia Calcio e Imperiese uniscono le forze per la Prima Categoria

Oneglia e Imperiese entrano in campo per sfidarsi nel derby, non accadrà più (Foto Flammia)

Il calcio cittadino si prepara a scrivere una nuova pagina: è ufficiale: l'Oneglia Calcio e l'Imperiese (nata un paio di stagioni orso no e capace al primo anno di conquistare la Prima categoria) uniscono le forze per dare vita a una collaborazione ambiziosa e ricca di prospettive, che prenderà il via già dalla prossima stagione sportiva nel campionato di Prima Categoria.

L’annuncio è stato dato ieri in un incontro carico di significato, alla presenza dei rispettivi presidenti, Don Paolo Pozzoli (Oneglia Calcio) e Simone Palumbo (Imperiese), insieme ai rispettivi direttivi. Le due realtà hanno, dunque, deciso di fondere esperienze, competenze e valori per costruire insieme un progetto solido, credibile e proiettato al futuro.

"La nuova sinergia -spiega il vicepresidente dell'Oneglia Alessandro Brancatelli - porterà a un’integrazione dell’organico con figure serie, preparate e appassionate, pronte a mettere le proprie capacità al servizio di un’unica grande realtà calcistica. Un passo che permetterà non solo di rafforzare la presenza sul territorio imperiese, ma anche di valorizzare ancor di più la vallata e il campo sportivo di Pontedassio, casa e cuore pulsante di tante battaglie sportive".

Il vicepresidente dell'Oneglia Alessandro Brancatelli

"Ma questa non è solo un’unione tecnica o logistica: è prima di tutto una scelta di valori. Il nuovo gruppo sarà formato da ragazzi motivati, accomunati da uno spirito di squadra autentico, con l’obiettivo di lavorare in armonia, sostenersi a vicenda e puntare insieme verso traguardi comuni. La prima squadra sarà anche un faro per il settore giovanile: un punto di riferimento concreto, capace di ispirare i giovani a crescere, a migliorarsi e a credere nei propri sogni sportivi", sottolinea Brancatelli.

"Rispetto, disciplina e crescita personale -conclude - saranno i pilastri su cui poggerà questo nuovo percorso, dentro e fuori dal campo. Il calcio, ancora una volta, si conferma strumento di unione, di educazione e di comunità. Quella tra Oneglia Calcio e Imperiese non è solo una fusione di club, ma l’inizio di una storia nuova. Una storia da scrivere insieme, passo dopo passo, con passione, impegno e orgoglio".