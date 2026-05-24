Calcio | Savona. E' il giorno della verità, il match con il Vallescrivia vale la vittoria dei playoff

La stagione del Savona arriva all’ultimo atto, ma con un obiettivo ancora tutto da conquistare. Questo pomeriggio, alle 18:00, i biancoblù saranno protagonisti allo stadio “Begato 9” di Genova nella finale regionale dei playoff di Promozione contro il Vallescrivia, formazione che ha chiuso al secondo posto il girone B con 63 punti, miglior attacco del campionato grazie a 65 reti segnate.
Una sfida che mette di fronte due società costruite per ambire al salto di categoria e che oggi vogliono chiudere la stagione senza rimpianti, nella speranza che gli sviluppi estivi possano aprire le porte dell’Eccellenza. Al momento, infatti, l’unico scenario certo che libererebbe un posto nel massimo campionato regionale è l’eventuale promozione della Fezzanese in Serie D attraverso i playoff nazionali, con i verdi impegnati oggi nell’andata contro il Nuovo Pordenone.
Restano però numerose variabili ancora aperte: possibili ricorsi, eventuali rinunce societarie e persino l’ipotesi di un blocco delle retrocessioni potrebbero cambiare gli equilibri in vista della prossima stagione, rendendo l’estate del calcio ligure particolarmente movimentata.
Il Savona arriva all’appuntamento nel suo miglior momento dell’anno. La netta vittoria ottenuta contro la Praese ha confermato il grande stato di forma della squadra guidata da Carlo Sarpero, reduce da otto successi consecutivi conquistati nell’arco di oltre due mesi. Un rendimento che ha convinto la società a confermare il tecnico anche per la prossima stagione.
Sugli spalti del “Begato 9” è attesa una cornice importante di pubblico: dovrebbero essere circa 400 i supporter biancoblu pronti a recarsi a Genova. Numeri che testimoniano il peso di una partita capace di indirizzare il futuro di entrambe le società.
A dirigere la partita sarà Miraglia di Imperia, coadiuvato da Bondi di Genova e Morbelli di Albenga.
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