Calcio | Prima Categoria. Domenica tra titolo regionale, playoff e playout: Cisano, Borghetto e Virtus Don Bosco vogliono la salvezza

La stagione regolare ha ormai chiuso i battenti, ma i dilettanti della Prima Categoria continuano a darsi battaglia in un calendario che si estenderà per tutto il mese di giugno. L’attenzione odierna si concentra sulla corsa al titolo ligure, un mini-torneo a eliminazione diretta riservato alle quattro regine dei rispettivi gironi.

Tra queste spicca la Virtus Sanremese, determinata a completare uno storico tris di trofei. I matuziani, freschi di promozione grazie al primato nel girone A e reduci dal trionfo in Coppa Liguria di una settimana fa, cercano il pass per la finalissima. L'ostacolo da superare in gara secca, oggi alle 16:30 sul campo neutro di Ceriale, è l’Olimpic , formazione che ha primeggiato nel girone B e che ha già perso il precedente scontro diretto nelle semifinali di coppa. Chi uscirà vincitore da questo confronto affronterà domenica prossima la vincente di Lavagna 2.0-Atletico Quarto, sfida parallela in programma alle 16:00 al San Rocco di Recco. Per entrambi gli incontri, qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, sono previsti supplementari e calci di rigore.

Nel frattempo, la giornata riserva verdetti cruciali anche sul fronte della salvezza, con i playout che entrano nella fase calda. Nel girone A si decide tutto nel match di ritorno tra Borghetto e Cisano, in campo alle 16:30. Dopo lo 0-0 dell’andata, un nuovo pareggio premierebbe il Borghetto, condannando il Cisano alla categoria inferiore a causa della peggiore posizione in classifica. Nel girone B si gioca invece la gara d’andata: l'appuntamento è anticipato alle ore 11:00 allo Strinati di Genova tra Dinamo Apparizione e Virtus Don Bosco. Il secondo atto si consumerà tra sette giorni a Celle, dove i padroni di casa godranno del vantaggio del miglior piazzamento stagionale.

Bisognerà invece attendere domenica prossima per l’avvio della fase regionale dei playoff, fondamentale per definire la graduatoria dei ripescaggi. Il Ventimiglia, grazie al secondo posto isolato nel girone A, ha ottenuto l'accesso diretto senza passare dalle selezioni interne del proprio raggruppamento. I frontalieri conosceranno le proprie avversarie soltanto in serata, al triplice fischio delle finali Campese-Rabona Via dell’Acciaio, Borgo Incrociati-San Lorenzo della Costa e Casarza Ligure-Lerici.